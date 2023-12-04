Украинский экспорт через границу с Польшей упал на 40% — Finance.ua
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Украинский экспорт через границу с Польшей упал на 40%

Казна и Политика
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Украинский экспорт через общий с Польшей участок границы сократился на 40% из-за забастовки польских перевозчиков.
Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, оперативные данные Гостаможслужбы свидетельствуют, что в ноябре грузовым транспортом из Украины было экспортировано 783 тысячи тонн продукции. Из них 282 тысячи тонн были вывезены через границу с Польшей, и этот показатель на 40% меньше, чем до начала забастовки польских перевозчиков. Отмечается, что на некоторых пунктах пропуска, таких как «Ягодин — Дорогуск», «Рава-Русская — Хребенне» объемы экспорта упали почти до нуля, на других — сократились вдвое.
«Мы ведем активную работу для разрешения этой ситуации. Не вся она может быть публичной, ведь не всегда эта публичность играет стране на руку. Но у нас есть основания надеяться, что благодаря этому диалогу с обеих сторон мы сможем уладить ситуацию», — заявила Юлия Свириденко.
Она отметила, что кроме дипломатов над проблемой работают также и украинские экспортеры, имеющие деловых партнеров в Польше.

Блокада западной границы Украины

Как писал УНИАН, в начале ноября польские перевозчики начали блокировать ряд таможенных пунктов пропуска на украинско-польской границе. Они требуют упрощения правил прохождения таможни пустым автотранспортом, а также возвращения системы лицензий для работающих в ЕС украинских перевозчиков.
1 декабря к блокаде украинской границы присоединились и перевозчики из Словакии. Они взялись за пункт пропуска «Ужгород». Список требований у них практически тот же, что и у поляков: словаки тоже недовольны конкуренцией со стороны Украины.
По материалам:
УНІАН
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