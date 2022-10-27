Энергосистема страны получила новые повреждения: «Укрэнерго» вводит более длительные экстренные отключения света в Киеве и Киевской области — Finance.ua

Энергосистема страны получила новые повреждения: «Укрэнерго» вводит более длительные экстренные отключения света в Киеве и Киевской области Сегодня 13:00 — Энергетика

россия вновь атаковала объекты энергетической инфраструктуры. Из строя выведен ряд критически важных объектов. В результате в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК Укрэнерго вводит беспрецедентные экстренные ограничения.

Об этом сообщила компания.

Графики стабилизационных отключений, составленные накануне, больше не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и продолжительные отключения электроснабжения.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

«Просим всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров», — пишут в компании.

Отмечаем, что также случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам (перегрузки, повреждения посторонними лицами и т.п.), по которым наши потребители могут быть без света. Если у вас после отмены стабилизационного отключения не появился свет — просим сообщать нам об этом через каналы коммуникации Viber или Telegram бот, через наши страницы в соцсети Facebook . Мы сделаем все необходимое, чтобы устранить аварию и вернуть вам свет.

Ранее Президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении призвал украинцев выбрать индивидуальную схему экономии электроэнергии.

"Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают...

Во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжения, приходится ограничивать потребление энергии. Но все мы должны помнить одно: нам нужна победа над россией и в энергетической сфере", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, что бы ни делал враг, наша задача — ломать его планы и защищать Украину.

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"И это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков или кого-то другого. Сейчас нужно сознательное потребление энергии всеми украинцами.

Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества пока в общей энергосистеме есть дефицит", — добавил Президент.

Справка Finance.ua:

В ДТЭК «Киевские региональные электросети» объяснили, почему некоторые жилые дома вообще не попадут под стабилизационные отключения электроэнергии и по какому принципу определяются часы отключения. Об этом в комментарии сообщила руководитель отдела по коммуникациям «ДТЭК Киевские региональные электросети» Алла Гурова.

По ее словам, некоторые дома могут вообще не попасть на отключение, если они запитаны одной линией с критически важным объектом.

Графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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