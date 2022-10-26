Отключения света: киевлян разбили на три группы — Finance.ua
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Отключения света: киевлян разбили на три группы

Энергетика
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По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Киеве с 7:45 начались стабилизационные отключения света.
Об этом сообщают в ДТЭК Киевские электросети.
Работает обновленный упрощенный график адресов.
Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы.
Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени. Вам не нужно искать адрес в списке, достаточно просто ввести его в строку поиска и увидеть время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.
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Отключения будут продолжаться не более 4 часов.
Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время.
Также возможна небольшая погрешность во времени 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.
Кроме того, случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам (перегрузки, повреждения посторонними лицами и т.п.), по которым вы можете быть без света.
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Если у вас после отключения по графику не появился свет — нужно сообщать нам об этом через каналы коммуникации: Viber и Telegram бот, через наши страницы в соцсетях Facebook.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
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