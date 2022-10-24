В Киеве и семи областях Украины вводят отключение света: где будет наибольший объем ограничения (график) — Finance.ua

В Киеве и семи областях Украины вводят отключение света: где будет наибольший объем ограничения (график) Сегодня 11:00 — Энергетика

Для поддержки стабильной работы энергосистемы Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

Наибольший объем ограничения будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

«Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений», отметили в компании.

ДТЭК «Киевские электросети» представляет упрощенный график отключений.

Напомним, в результате ракетных обстрелов и дроновых атак пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры страны. Однако это не означает, что пострадавшие энергоблоки прекратили работу. Ситуация в отечественной энергетике, страдающей от ударов российских оккупантов, остается тяжелой, но контролируемой. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

В некоторых городах Украины возьмутся за нарушителей экономии электричества. Санкции готовятся применять в Тернопольской области, Полтаве и Кривом Роге. Об этом официально сообщили местные власти.

Согласно расчетам немецкой Федеральной ассоциации управления энергетики и водными ресурсами (BDEW), потребление энергии в квартире распределяется следующим образом:

28% — телевизоры, игровые приставки и компьютеры;

14% — стирка и сушка одежды;

13% — освещение;

11% — холодильники и морозильники;

9% — приготовление пищи;

8% — мытье посуды (машины).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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