Slack анонсировал свой вариант генеративного ИИ — Finance.ua
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Slack анонсировал свой вариант генеративного ИИ

Технологии&Авто
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Slack анонсировал свой вариант генеративного ИИ
Slack анонсировал свой вариант генеративного ИИ
Компания Slack объявила о следующем шаге в эволюции своей платформы, на котором она поставит искусственный интеллект во главу угла в пользовательском опыте, упростив получение информации и построение рабочих процессов.
Об этом пишет TechCrunch.
Издание отмечает, что это только анонсы, и многие из этих функций еще недоступны.
В компании говорят, что работают над тем, чтобы внедрять ИИ разными способами по всей платформе.
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«В прошлом месяце это началось с небольшого шага — партнерства с OpenAI, чтобы добавить приложение ChatGPT к Slack, что является первой частью гораздо более широкого видения ИИ на платформе. В настоящее время эта часть находится в бета-версии. Объявление включает в себя несколько новых интеграций, в том числе числе SlackGPT, собственную версию генеративного ИИ, построенную на платформе Slack, которую пользователи и разработчики могут использовать для создания опыта, управляемого ИИ», — говорится в материале.
Содержимое Slack является отправной точкой для построения моделей, связанных с платформой.
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«Мы считаем, что Slack имеет уникальное преимущество, когда речь идет о генеративном ИИ. Значительная часть институциональных знаний по каждой теме, команде, рабочему элементу и проекту уже есть у Slack через сообщения, файлы и клипы, которыми пользуются ежедневно», — сказали в компании.
Для начала Slack собирается внедрить искусственный интеллект в пользовательский опыт с помощью SlackGPT, чтобы помочь клиентам работать быстрее, лучше общаться, быстрее учиться.
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При этом EinsteinGPT, версия генеративного искусственного интеллекта Salesforce, анонсированная в марте, также будет включена в Slack, что позволит сотрудникам напрямую задавать вопросы о контенте Salesforce.

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По материалам:
Економічна Правда
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