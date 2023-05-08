Slack анонсировал свой вариант генеративного ИИ — Finance.ua

Slack анонсировал свой вариант генеративного ИИ 08.05.2023, 01:23 — Технологии&Авто

Slack анонсировал свой вариант генеративного ИИ

Компания Slack объявила о следующем шаге в эволюции своей платформы, на котором она поставит искусственный интеллект во главу угла в пользовательском опыте, упростив получение информации и построение рабочих процессов.

Об этом пишет TechCrunch.

Издание отмечает, что это только анонсы, и многие из этих функций еще недоступны.

В компании говорят, что работают над тем, чтобы внедрять ИИ разными способами по всей платформе.

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«В прошлом месяце это началось с небольшого шага — партнерства с OpenAI, чтобы добавить приложение ChatGPT к Slack, что является первой частью гораздо более широкого видения ИИ на платформе. В настоящее время эта часть находится в бета-версии. Объявление включает в себя несколько новых интеграций, в том числе числе SlackGPT, собственную версию генеративного ИИ, построенную на платформе Slack, которую пользователи и разработчики могут использовать для создания опыта, управляемого ИИ», — говорится в материале.

Содержимое Slack является отправной точкой для построения моделей, связанных с платформой.

«Мы считаем, что Slack имеет уникальное преимущество, когда речь идет о генеративном ИИ. Значительная часть институциональных знаний по каждой теме, команде, рабочему элементу и проекту уже есть у Slack через сообщения, файлы и клипы, которыми пользуются ежедневно», — сказали в компании.

Для начала Slack собирается внедрить искусственный интеллект в пользовательский опыт с помощью SlackGPT, чтобы помочь клиентам работать быстрее, лучше общаться, быстрее учиться.

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При этом EinsteinGPT, версия генеративного искусственного интеллекта Salesforce, анонсированная в марте, также будет включена в Slack, что позволит сотрудникам напрямую задавать вопросы о контенте Salesforce.

Економічна Правда По материалам:

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