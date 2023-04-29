ИИ может повысить производительность труда в компании на 14% — Finance.ua
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ИИ может повысить производительность труда в компании на 14%

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ИИ может повысить производительность труда в компании на 14%
ИИ может повысить производительность труда в компании на 14%
Работники в одной из фирм Fortune 500, занимающейся разработкой программного обеспечения, стали в среднем на 14% более производительными, чем те, которые не получили такого доступа.
Об этом, как передает Bloomberg, свидетельствует исследование в реальных условиях, проведенное учеными из Стенфордского университета и Массачусетского технологического института, которые в течение года проверяли влияние инструментов генеративного ИИ на производительность труда в компании.
Доступ к инструментам ИИ получили сотрудники отдела обслуживания клиентов.
Как объяснил соавтор исследования Эрик Бриньольфссон, директор Лаборатории цифровой экономики Сткнфордского института человекоориентированного ИИ, такое исследование впервые протестировало влияние ИИ в реальном мире в течение года.
Бринейолфссон вместе с исследователями из Массачусетского технологического института Даниэль Ли и Линдси Реймонд отслеживали работу более 5 тысяч агентов по поддержке клиентов по таким ключевым показателям, как скорость и успешность решения проблем клиентов.
Агенты были разделены на группы: Одни получили доступ к инструментам искусственного интеллекта, научившись на большом наборе успешных разговоров с клиентами, а другие — нет.
Среди ключевых выводов исследования — начинающие работники получили наибольшую пользу от технологий. Посредством искусственного интеллекта наименее квалифицированные работники фирмы смогли выполнять свою работу на 35% быстрее.
Эффективность работы новых работников также улучшалась гораздо быстрее с помощью ИИ, чем без него. Согласно исследованию, агенты с двухмесячным опытом работы, которым помогал ИИ, работали так же хорошо или даже лучше, чем агенты с более чем полугодовым опытом, работавшие без ИИ.
Исследование предполагает, что повышение производительности и качества работы низкоквалифицированных работников может частично объясняться тем, что инструменты ИИ могут поглощать неявные знания, помогающие лучшим работникам фирмы добиваться успеха.
К примеру, информацию о том, какими словами лучше успокоить раздраженного клиента или какой технической документацией было бы полезно поделиться в каждой конкретной ситуации.
Эти выводы противоречат расхожему мнению о том, что автоматизация больше всего вредит низкоквалифицированным работникам, что подтверждается в последние несколько десятилетий технологического прогресса в производстве и других отраслях.
Рост производительности составил в среднем около 14% и был менее драматичным, чем в предыдущих экспериментах. Вероятно, ведь реальные рабочие процессы гораздо сложнее одноразовых задач.
Тем не менее, рост производительности был значительным. «Это свидетельствует о том, что лабораторные исследования указывали в правильном направлении и что они не были просто миражами», — сказал Бриньольфссон.
По материалам:
Економічна Правда
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