ИИ может повысить производительность труда в компании на 14% — Finance.ua

ИИ может повысить производительность труда в компании на 14% Сегодня 12:50

ИИ может повысить производительность труда в компании на 14%

Работники в одной из фирм Fortune 500, занимающейся разработкой программного обеспечения, стали в среднем на 14% более производительными, чем те, которые не получили такого доступа.

Об этом, как передает Bloomberg , свидетельствует исследование в реальных условиях, проведенное учеными из Стенфордского университета и Массачусетского технологического института, которые в течение года проверяли влияние инструментов генеративного ИИ на производительность труда в компании.

Доступ к инструментам ИИ получили сотрудники отдела обслуживания клиентов.

Как объяснил соавтор исследования Эрик Бриньольфссон, директор Лаборатории цифровой экономики Сткнфордского института человекоориентированного ИИ, такое исследование впервые протестировало влияние ИИ в реальном мире в течение года.

Бринейолфссон вместе с исследователями из Массачусетского технологического института Даниэль Ли и Линдси Реймонд отслеживали работу более 5 тысяч агентов по поддержке клиентов по таким ключевым показателям, как скорость и успешность решения проблем клиентов.

Агенты были разделены на группы: Одни получили доступ к инструментам искусственного интеллекта, научившись на большом наборе успешных разговоров с клиентами, а другие — нет.

Среди ключевых выводов исследования — начинающие работники получили наибольшую пользу от технологий. Посредством искусственного интеллекта наименее квалифицированные работники фирмы смогли выполнять свою работу на 35% быстрее.

Эффективность работы новых работников также улучшалась гораздо быстрее с помощью ИИ, чем без него. Согласно исследованию, агенты с двухмесячным опытом работы, которым помогал ИИ, работали так же хорошо или даже лучше, чем агенты с более чем полугодовым опытом, работавшие без ИИ.

Исследование предполагает, что повышение производительности и качества работы низкоквалифицированных работников может частично объясняться тем, что инструменты ИИ могут поглощать неявные знания, помогающие лучшим работникам фирмы добиваться успеха.

К примеру, информацию о том, какими словами лучше успокоить раздраженного клиента или какой технической документацией было бы полезно поделиться в каждой конкретной ситуации.

Эти выводы противоречат расхожему мнению о том, что автоматизация больше всего вредит низкоквалифицированным работникам, что подтверждается в последние несколько десятилетий технологического прогресса в производстве и других отраслях.

Рост производительности составил в среднем около 14% и был менее драматичным, чем в предыдущих экспериментах. Вероятно, ведь реальные рабочие процессы гораздо сложнее одноразовых задач.

Тем не менее, рост производительности был значительным. «Это свидетельствует о том, что лабораторные исследования указывали в правильном направлении и что они не были просто миражами», — сказал Бриньольфссон.

Економічна Правда По материалам:

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