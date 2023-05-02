Авиакомпании начали использовать ИИ для построения маршрутов — Finance.ua

Авиакомпании начали использовать ИИ для построения маршрутов 02.05.2023, 02:09 — Технологии&Авто

Авиакомпании начали использовать ИИ для построения маршрутов

Искусственный интеллект начинают использовать и в индустрии путешествий. В настоящее время его интегрируют в свою работу уже несколько авиакомпаний.

Маршруты определенных рейсов становятся все длиннее, и авиакомпании обращаются к искусственному интеллекту, чтобы облегчить эти дальние маршруты.

Air New Zealand и Qantas, например, используют ИИ, чтобы определить более экономные маршруты и избежать дозаправки самолетов.

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«С одной стороны, вы хотите уменьшить запасы топлива, но вы хотите иметь достаточно, чтобы был высокий шанс сделать это без остановок. Это еще одна причина, почему нужна система, которая вычисляет эффективно и быстро, поскольку приходится очень часто менять результат», — заявил Раймунд Зопп, соучредитель компании Flightkeys.

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Он подчеркнул, что планирование полетов особенно важно на этих сверхдалеких маршрутах и, по его словам, оно должно быть быстрым.

Swiss также использует эту технологию для оптимизации рейсов. Lufthansa — чтобы прогнозировать направление ветра и избежать задержек и отмены рейсов.

По данным Fortune, другие перевозчики, такие как Delta Air Lines, JetBlue и American Airlines, также инвестируют в ИИ.

Телеканал 24 По материалам:

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