Сколько заработали банки Украины за год (рейтинг) — Finance.ua

Сколько заработали банки Украины за год (рейтинг) Сегодня 11:01

Сколько заработали банки Украины за год (рейтинг)

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 125,554 млрд грн прибыли после налогообложения. Это на 2,3% больше, чем год назад.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 50,263 млрд грн. Рейтинг по доходности, заработавший 50,263 млрд грн.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (12,776 млрд грн), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 6,714 млрд грн.

Далее следуют государственный Укрэксимбанк — 5,959 млрд грн и частный ПУМБ — 5,702 млрд грн.

По данным НБУ, 52 из 62 банков получили прибыль на сумму 125,928 млрд грн, а восемь банков показали убытки на 374 млн грн.

Прибыль банков

Напомним, в 2023 году налог на прибыль банков увеличился с 18% до 50%. В 2024 г. этот налог составляет 25%. Однако Верховная Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Банки уплатят этот налог по итогам 2024 года.

По уточненным данным, банки Украины за весь 2023 год получили 82,835 млрд грн чистой прибыли. Платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд грн прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше рекордной прибыли 2021 года (77,4 млрд грн).

Справка Finance.ua:

Напомним, в ноябре в Украине обанкротился первый банк с начала года. Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» («КомИнвестБанк») к категории неплатежеспособных. Доля банка на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков по состоянию на 1 ноября 2024 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре вывода «КомИнвестБанка» с рынка и ввел в нем временную администрацию сроком на один месяц с 6 декабря 2024 года по 5 января 2025 года (включительно).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.