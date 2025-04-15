Сколько зарабатывают в Киеве: обновлены данные о зарплатах в столице — Finance.ua

Сколько зарабатывают в Киеве: обновлены данные о зарплатах в столице Сегодня 14:04 — Личные финансы

Сколько зарабатывают в Киеве: обновлены данные о зарплатах в столице

На рынке труда в Киеве продолжает сохраняться положительная динамика роста средней зарплаты, что отражает экономическую активность в столице. При этом средняя зарплата у жителей Киева превышает средние показатели по стране.

Об этом свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua.

Какова средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата в Киеве в апреле составляет 27,5 тыс. грн, если говорить о полной занятости и стандартном рабочем дне. При этом уровень выплат зависит от должностей и варьируется от 18 тыс. до 50 тыс. грн.

Согласно аналитике на сайте, средняя зарплата в Украине за год выросла на 20% или на 4 тыс. грн. Следовательно, зарплаты в Киеве продолжают оставаться одними из самых высоких в стране.

Средняя зарплата в разных сферах деятельности в Киеве:

менеджер по продажам — 32,5 тыс. грн;

торговый представитель — 32,5 тыс. грн;

водитель — 30 тыс. грн;

менеджер по работе с клиентами — 28 тыс. грн;

повар — 25 тыс. грн;

бухгалтер — 25 тыс. грн;

официант — 22,3 тыс. грн;

кладовщик — 22 тыс. грн;

офис-менеджер — 21,5 тыс. грн;

разнорабочий — 21 тыс. грн;

администратор — 20,5 тыс. грн;

кассир — 19 тыс. грн;

бариста — 19 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

Как говорит аналитика work.ua, к марту 2025 года средняя зарплата по Украине увеличилась до 24 000 грн (+500 грн к февралю). Самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Силы обороны, в сфере IT и на руководящие позиции;

Госслужба занятости фиксирует стремительный рост дисбаланса между количеством вакансий и соискателями работы. При этом наиболее остро кадровый голод ощущается в столице, где открыто 75 тыс. вакансий, в то время как зарегистрированных безработных всего 3 тысячи.

по исследованию ЛУН, в Киеве соотношение средней заработной платы к средней стоимости аренды однокомнатных квартир составляет 62%, то есть именно такой процент зарплаты киевляне отдают за аренду жилья.

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