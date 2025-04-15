Сколько зарабатывают в Киеве: обновлены данные о зарплатах в столице — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько зарабатывают в Киеве: обновлены данные о зарплатах в столице

Личные финансы
88
Сколько зарабатывают в Киеве: обновлены данные о зарплатах в столице
Сколько зарабатывают в Киеве: обновлены данные о зарплатах в столице
На рынке труда в Киеве продолжает сохраняться положительная динамика роста средней зарплаты, что отражает экономическую активность в столице. При этом средняя зарплата у жителей Киева превышает средние показатели по стране.
Об этом свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua.

Какова средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата в Киеве в апреле составляет 27,5 тыс. грн, если говорить о полной занятости и стандартном рабочем дне. При этом уровень выплат зависит от должностей и варьируется от 18 тыс. до 50 тыс. грн.
Согласно аналитике на сайте, средняя зарплата в Украине за год выросла на 20% или на 4 тыс. грн. Следовательно, зарплаты в Киеве продолжают оставаться одними из самых высоких в стране.
Средняя зарплата в разных сферах деятельности в Киеве:
  • менеджер по продажам — 32,5 тыс. грн;
  • торговый представитель — 32,5 тыс. грн;
  • водитель — 30 тыс. грн;
  • менеджер по работе с клиентами — 28 тыс. грн;
  • повар — 25 тыс. грн;
  • бухгалтер — 25 тыс. грн;
  • официант — 22,3 тыс. грн;
  • кладовщик — 22 тыс. грн;
  • офис-менеджер — 21,5 тыс. грн;
  • разнорабочий — 21 тыс. грн;
  • администратор — 20,5 тыс. грн;
  • кассир — 19 тыс. грн;
  • бариста — 19 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • Как говорит аналитика work.ua, к марту 2025 года средняя зарплата по Украине увеличилась до 24 000 грн (+500 грн к февралю). Самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Силы обороны, в сфере IT и на руководящие позиции;
  • Госслужба занятости фиксирует стремительный рост дисбаланса между количеством вакансий и соискателями работы. При этом наиболее остро кадровый голод ощущается в столице, где открыто 75 тыс. вакансий, в то время как зарегистрированных безработных всего 3 тысячи.
  • по исследованию ЛУН, в Киеве соотношение средней заработной платы к средней стоимости аренды однокомнатных квартир составляет 62%, то есть именно такой процент зарплаты киевляне отдают за аренду жилья.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems