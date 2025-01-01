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Сколько зарабатывают СЕО стартапов — исследование

Личные финансы
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Сколько зарабатывают СЕО стартапов — исследование
Сколько зарабатывают СЕО стартапов — исследование
Зарплаты СЕО стартапов в США снизились из-за экономического кризиса в индустрии.
Об этом пишет Business Insider.
Согласно исследованию Kruze Consulting, из-за финансовых затруднений в области венчурного капитала зарплаты основателей стартапов на ранних стадиях уменьшились.
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Теперь средний доход СЕО стартапа составляет $132 000 в год — это на $10 000 меньше, чем в прошлом году. Kruze Consulting проанализировала зарплаты на разных должностях в 450 стартапах на стадии pre-seed. По данным исследования, зарплата составляет около 75% от общих затрат на операционную деятельность компаний.
Кроме того, стартап на ранних стадиях тратит около 12,5% своих операционных расходов на услуги консультантов. Среди руководителей стартапов разница в зарплатах зависит от роли. К примеру, CTO (Chief technology officer) зарабатывает не более $134 000, в то же время СОО (Chief Operating Officer) получает от $135 000, а CPO (Chief Product Officer) — до $149 000 в год.
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После привлечения финансирования в виде раундов Series A и Series B зарплаты учредителей могут увеличиваться от $183 000 до $218 000 соответственно.
Зарплаты других сотрудников стартапов также варьируются в зависимости от специализации. Инженеры получают от $65 000 до $235 000 в год, а маркетологи — от $39 000 до $325 000.
По материалам:
vctr.media
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