Сколько зарабатывают СЕО стартапов — исследование Сегодня 21:05 — Личные финансы

Сколько зарабатывают СЕО стартапов — исследование

Зарплаты СЕО стартапов в США снизились из-за экономического кризиса в индустрии.

Об этом пишет Business Insider

Согласно исследованию Kruze Consulting, из-за финансовых затруднений в области венчурного капитала зарплаты основателей стартапов на ранних стадиях уменьшились.

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Теперь средний доход СЕО стартапа составляет $132 000 в год — это на $10 000 меньше, чем в прошлом году. Kruze Consulting проанализировала зарплаты на разных должностях в 450 стартапах на стадии pre-seed. По данным исследования, зарплата составляет около 75% от общих затрат на операционную деятельность компаний.

Кроме того, стартап на ранних стадиях тратит около 12,5% своих операционных расходов на услуги консультантов. Среди руководителей стартапов разница в зарплатах зависит от роли. К примеру, CTO (Chief technology officer) зарабатывает не более $134 000, в то же время СОО (Chief Operating Officer) получает от $135 000, а CPO (Chief Product Officer) — до $149 000 в год.

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После привлечения финансирования в виде раундов Series A и Series B зарплаты учредителей могут увеличиваться от $183 000 до $218 000 соответственно.

Зарплаты других сотрудников стартапов также варьируются в зависимости от специализации. Инженеры получают от $65 000 до $235 000 в год, а маркетологи — от $39 000 до $325 000.

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