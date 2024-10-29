Семь европейских стран сравнялись с США по законам, благоприятным для стартапов — Finance.ua

Семь европейских стран сравнялись с США по законам, благоприятным для стартапов Сегодня 01:16 — Технологии&Авто

Семь европейских стран сравнялись с США по законам, благоприятным для стартапов

Семь европейских стран изменили свое законодательство, чтобы увеличить долю собственности сотрудников в стартапах. Таким образом, они стремятся конкурировать с США по привлечению талантов и инвестиций, говорится в отчете венчурной компании Index Ventures.

Об этом пишет Reuters.

Хотя опционы на акции сыграли ключевую роль в успехе Кремниевой долины, Европа была ограничена бюрократией и преждевременным налогообложением сотрудников, среди прочих ограничений.

Более 500 генеральных директоров стартапов и основателей присоединились к кампании Not Optional в 2019 году, чтобы изменить правила собственности сотрудников — практики предоставления работникам опционов на приобретение доли компании, чтобы конкурировать с американскими компаниями за таланты.

Германия, Франция, Португалия и Великобритания возглавляют список европейских стран, которые внесли изменения, которые соответствуют или превышают уровень США, тогда как Финляндия, Швейцария, Норвегия и Швеция получили более низкие оценки в отчете Index.

Когда такие компании, как Revolut и другие выходят на биржу, эта собственность превращается в реальные деньги для сотрудников, отметил партнер компании Index и инвестор в финтех-компанию Revolut Мартин Миньо, стоимость которой составляет 45 миллиардов долларов.

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