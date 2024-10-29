Семь европейских стран сравнялись с США по законам, благоприятным для стартапов — Finance.ua
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Семь европейских стран сравнялись с США по законам, благоприятным для стартапов

Технологии&Авто
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Семь европейских стран сравнялись с США по законам, благоприятным для стартапов
Семь европейских стран сравнялись с США по законам, благоприятным для стартапов
Семь европейских стран изменили свое законодательство, чтобы увеличить долю собственности сотрудников в стартапах. Таким образом, они стремятся конкурировать с США по привлечению талантов и инвестиций, говорится в отчете венчурной компании Index Ventures.
Об этом пишет Reuters.
Хотя опционы на акции сыграли ключевую роль в успехе Кремниевой долины, Европа была ограничена бюрократией и преждевременным налогообложением сотрудников, среди прочих ограничений.
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Более 500 генеральных директоров стартапов и основателей присоединились к кампании Not Optional в 2019 году, чтобы изменить правила собственности сотрудников — практики предоставления работникам опционов на приобретение доли компании, чтобы конкурировать с американскими компаниями за таланты.
Германия, Франция, Португалия и Великобритания возглавляют список европейских стран, которые внесли изменения, которые соответствуют или превышают уровень США, тогда как Финляндия, Швейцария, Норвегия и Швеция получили более низкие оценки в отчете Index.
Когда такие компании, как Revolut и другие выходят на биржу, эта собственность превращается в реальные деньги для сотрудников, отметил партнер компании Index и инвестор в финтех-компанию Revolut Мартин Миньо, стоимость которой составляет 45 миллиардов долларов.
По материалам:
suspilne.media
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