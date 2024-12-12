Компания SpaceX стала самым дорогим частным стартапом в мире — Finance.ua

Компания SpaceX стала самым дорогим частным стартапом в мире Сегодня 06:40 — Фондовый рынок

Компания SpaceX стала самым дорогим частным стартапом в мире

Компания SpaceX Илона Маска стала самым дорогим частным стартапом в мире после предложения инвесторам о покупке акций.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Оценочная рыночная стоимость компании поднялась до 350 млрд долларов в связи с ростом цен на акции компании на 65%.

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Согласно условиям соглашения, SpaceX и инвесторы, проявляющие повышенный интерес к предприятию миллиардера, приобретут акции компании на сумму 1,25 млрд долларов по цене 185 долларов за штуку.

Отмечается, что SpaceX обошла компанию ByteDance, владеющую TikTok, стоимость которой в прошлом месяце была оценена почти в 300 млрд долларов.

Сама SpaceX приобретет акции почти на 500 млн долларов, остальное состояние поступит от внешних инвесторов.

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Рост оценки стоимости SpaceX стал следствием углубления связей между Маском и избранным президентом США Дональдом Трампом. Бизнесмен потратил на предвыборную кампанию Трампа более 250 млн долларов.

Акции другой компании Маска — Tesla — подорожали на 60% с момента президентских выборов в США 5 ноября.

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