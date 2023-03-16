Сколько зарабатывают курьеры Glovo — Finance.ua

Сколько зарабатывают курьеры Glovo Сегодня 08:30 — Личные финансы

Сколько зарабатывают курьеры Glovo

Курьеры в Glovo сегодня могут зарабатывать до 30 тысяч.

Об этом рассказала гендиректор Glovo в Украине Марина Павлюк в интервью Finance.ua

«В прошлом году доходы работников пересматривались несколько раз. Курьеры — это самозанятые лица, выполняющие доставку и получающие доход, зависящий от многих факторов», — говорит Павлюк.

По ее словам, доход может формироваться из базового, почасового и бонусов. Каждая из трех составляющих зависит от сезонности.

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«В случае неблагоприятных условий в осенне-зимнее время бонусная компенсация повышается, ведь мы понимаем, что погодные условия усложняют доставку», — добавляет гендиректор компании.

Цены растут, и это повышает расходы по обслуживанию транспортных средств, поэтому компания увеличила бонусную ставку за осуществленный заказ.

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«Если курьер выбирает для доставки зону с высокой частотой заказов, его среднемесячный доход может составлять 25-30 тысяч гривен в Киеве», — пояснила Павлюк.

В случае, если пользователь не оплатил свой заказ, он не сможет сделать новый, не оплатив долг за предыдущий.

«В приложении мы фиксируем эту сумму и добавляем ее к следующему заказу, поэтому такая ситуация также не часто бывает и ее легко решить», — добавила она.

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