Как менялись зарплаты и популярные вакансии в 2022 и 2023 (инфографика) — Finance.ua
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Как менялись зарплаты и популярные вакансии в 2022 и 2023 (инфографика)

Личные финансы
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Изменение бизнес-направлений на фоне новых экономических реалий, выезда трудоспособного населения, оптимизация бизнес-процессов, сокращение персонала и другие факторы привели к изменениям в спросе на специалистов.
Об этом говорится в материале rabota.ua.
Основные изменения произошли в спросе на рабочие специальности. Значительно возрос спрос на продавцов, водителей, провизоров, грузчиков. Какие профессии сейчас наиболее востребованы и сколько платят специалистам — смотрите ниже.
Как менялись зарплаты и популярные вакансии в 2022 и 2023 (инфографика)
Значительных изменений в заработных платах не произошло, несмотря на высокий уровень инфляции в стране. В 2022 году инфляция составила 27%, при этом заработные платы выросли только на 12%, и то не везде. Согласно опросу, проведенному нами в конце прошлого года, лишь 10% компаний проиндексировали заработные платы сотрудников пропорционально уровню инфляции.
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В основном, это компании из IT-сектора, агропромышленного комплекса и экспортно-ориентированных производств. Другие же компании, согласно опросу, смогли лишь вернуть зарплаты персоналу на довоенный уровень после ряда сокращений в начале 2022 года.
Как менялись зарплаты и популярные вакансии в 2022 и 2023 (инфографика)

Дистанционная работа во время войны

Количество вакансий удаленной работы до войны было не очень большим и составляло не более 5% от общего количества вакансий на рынке. То, что удаленная работа становится все более актуальной, свидетельствуют цифры и доля вакансий с возможностью удаленной работы в общей структуре рынка.
Как менялись зарплаты и популярные вакансии в 2022 и 2023 (инфографика)
Топ-5 профессий удаленной работы в Украине на robota.ua сейчас выглядит так:
  • оператор колл-центра
  • веб-разработчик
  • специалист техподдержки
  • интернет-маркетолог
  • копирайтер
Сейчас многие работодатели положительно относятся к удаленной и гибридной работе, поэтому вполне возможно, что в будущем все больше профессий можно будет овладеть удаленно.

Прогноз

В ближайшие полгода рынок труда не претерпит существенных изменений. Это будет также рынок работодателя с конкуренцией 3-5 человек на место. Количество вакансий может колебаться в рамках плюс-минус 12-15% от существующего уровня, структура бизнес-направлений и профессий останется неизменной.
Заработные платы будут повышаться, но их рост будет очень медленным. На рынке также сохранится небольшой дефицит линейных специалистов (продавцы, кассиры, грузчики, комплектующие, рабочие производств и т.п.), а также появится спрос на Digital-маркетологов (поскольку бизнес становится омниканальным), строителей, логистов и разработчиков.
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По материалам:
Finance.ua
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