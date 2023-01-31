Сервис доставки Glovo возобновил бизнес на 90% довоенного уровня — Finance.ua
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Сервис доставки Glovo возобновил бизнес на 90% довоенного уровня

Фондовый рынок
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На конец 2022 года компания Glovo работала в 38 городах Украины и возобновила бизнес на 90% довоенного уровня.
Об этом в интервью Ассоциации ритейлеров Украины сообщила генеральный директор Glovo Марина Павлюк.
«С каждой неделей мы видим, что партнеры хотят работать, открываются новые заведения. Сейчас у нас больше ресторанов, чем в довоенный период. На конец 2022 года Glovo уже смог возобновить бизнес на 90% довоенного уровня», — рассказала Павлюк.
По ее словам, сервис уже работает в 38 городах Украины, в пяти из которых компания приступила к работе уже после полномасштабного вторжения.
«Так, осенью мы вернулись в Харьков, а в декабре возобновили работу в Николаеве. Даже при полномасштабном вторжении Glovo появился в пяти новых городах на западе Украины. Некоторые партнеры вынуждены были переместить свои бизнесы, многие наши пользователи временно выезжали западнее по вопросам безопасности, и мы видели, как рос спрос на наши услуги», — сказала директор.
Готовится Glovo и к возобновлению работы в Херсоне.
В настоящее время среди 25 стран присутствия сервиса украинский рынок остается в пятерке лидеров по объему бизнеса и, как отметила Павлюк, приоритетен для головного офиса Glovo.
По материалам:
Укрінформ
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