Сервис доставки Glovo возобновил бизнес на 90% довоенного уровня — Finance.ua

Сервис доставки Glovo возобновил бизнес на 90% довоенного уровня Сегодня 15:30 — Фондовый рынок

На конец 2022 года компания Glovo работала в 38 городах Украины и возобновила бизнес на 90% довоенного уровня.

Об этом в интервью Ассоциации ритейлеров Украины сообщила генеральный директор Glovo Марина Павлюк.

«С каждой неделей мы видим, что партнеры хотят работать, открываются новые заведения. Сейчас у нас больше ресторанов, чем в довоенный период. На конец 2022 года Glovo уже смог возобновить бизнес на 90% довоенного уровня», — рассказала Павлюк.

По ее словам, сервис уже работает в 38 городах Украины, в пяти из которых компания приступила к работе уже после полномасштабного вторжения.

«Так, осенью мы вернулись в Харьков, а в декабре возобновили работу в Николаеве. Даже при полномасштабном вторжении Glovo появился в пяти новых городах на западе Украины. Некоторые партнеры вынуждены были переместить свои бизнесы, многие наши пользователи временно выезжали западнее по вопросам безопасности, и мы видели, как рос спрос на наши услуги», — сказала директор.

Готовится Glovo и к возобновлению работы в Херсоне.

В настоящее время среди 25 стран присутствия сервиса украинский рынок остается в пятерке лидеров по объему бизнеса и, как отметила Павлюк, приоритетен для головного офиса Glovo.

Укрінформ По материалам:

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