Сколько зарабатывают фрилансеры во время войны и почему спрос на их услуги растет — Finance.ua

Сколько зарабатывают фрилансеры во время войны и почему спрос на их услуги растет Сегодня 17:00 — Личные финансы

Сколько зарабатывают фрилансеры во время войны и почему спрос на их услуги растет

Почему в Украине есть спрос на услуги фрилансеров во время войны: В Украине более 5 месяцев идет война. Экономика находится в очень сложном положении. Миллионы людей остались без работы. Многие бизнесы пытаются восстановиться и выйти на новые рынки. За несколько последних лет это уже второй глобальный кризис после коронавируса. Но, несмотря ни на что, сервис фриланса Freelancehunt может с уверенностью сказать, что рынок возобновился, растет и работает.

можно быстро найти специалиста без необходимости нанимать его в штат;

появилось много свободных специалистов с большим опытом работы, которые готовы практически сразу приступить к выполнению задач;

пока цены в других нишах растут, на фрилансе из-за конкуренции они остаются на довоенном уровне;

у фрилансеров больше опыта в решении задач, которые помогут бизнесу выжить в кризис и восстановиться.

В результате все эти факторы повлияли на скорейшее восстановление объемов рынка фриланса. Чтобы сохранить, трансформировать и развивать бизнес, необходимы изменения. Фриланс — это возможность для украинских предпринимателей найти нужных специалистов и получить выполнение своих задач быстро, недорого и на желаемом уровне.

Компания Freelancehunt провела исследование и составила портрет украинского фрилансера во время войны.

Как показал опрос, возраст среднестатистического фрилансера — от 24 до 35 лет. Исполнители в возрасте до 23 лет выбирают следующие категории:

Аудио и видео — 36,79%.

Переводы — 32,86%.

Дизайн и арт — 28,91%.

Программирование — 28,09%.

Представители старшего поколения (48+) выбирают труд в категории «Мобильные приложения» — их оказалось 18,18%.

36,18% специалистов работают на фрилансе более 5 лет, 20,82% — 2 года. В прошлом году новичков было 6%, в этом году — 18,01%. Такая положительная динамика свидетельствует о том, что популярность фриланса активно растет. 16,77% опрошенных отметили, что они работают до 1 года, а 8,22% — 1 год.

Образование и знание иностранного языка

Если сравнивать с прошлым годом, то процент исполнителей с высшим образованием вырос с 49% до 51,15%. У 8,72% фрилансеров несколько высших образований, а 2,14% имеют научную степень. 10,69% студентов, кроме получения новой профессии, уже зарабатывают на фрилансе. Чаще всего такие исполнители встречаются в категориях:

Дизайн и арт — 30%.

Программирование — 28,95%.

Работа с текстами — 16,84%.

Незаконченное высшее образование есть у 11,31% специалистов, среднее — у 6,42%, окончили техникум или колледж 9,57%.

Почти половина фрилансеров (48,09%) знают английский на уровне Elementary — могут говорить и понимать некоторые фразы. 30,69% — на уровне Pre-Intermediate: могут общаться на «простом» языке и понимать собеседника в знакомой ситуации. 10,32% исполнителей не разговаривают на иностранном языке и только 2,71% — быстро разговаривают и хорошо воспринимают его на слух. На уровне Intermediate владеют английским 15,97% фрилансеров, Upper-Intermediate — 8,12%.

Сколько работают в неделю

Нельзя сказать, что фрилансеры — трудоголики, потому что только 5,57% работают более 60 часов в неделю. В частности, программисты, копирайтеры и дизайнеры. 43,49% специалистов уделяют до 20 часов в неделю работе на фрилансе, а 21,16% — до 30.

Исполнители, для которых фриланс — единственный источник дохода, работают больше часов в неделю:

до 20 часов — 34,55%,

20-30 часов — 20,41%,



30-40 часов — 19,84%,



40-50 часов — 12,54%,



50-60 часов — 4,9%,



60+ часов — 7,75%.



Специалисты, имеющие еще дополнительный заработок или использующие фриланс в качестве подработки, работают преимущественно до 20 часов в неделю — таких оказалось 51,97%. В то же время 21,87% исполнителей уделяют фрилансу 20-30 часов, 12,51% — 30-40 часов, 6,88% — 40-50 часов, 3,27% — 50-60 часов и только 3,49% — свыше 60 часов.

40,91% фрилансеров оценили свой уровень квалификации как Middle. Senior оказалось 30,33% и чуть меньше Junior — 28,76%. Самый распространенный формат работы — самостоятельный, его предпочитают 85,88% исполнителей. Если говорить о команде, то ситуация такова:

9,77% работают в команде из 2-4 сотрудников;

2,65% — 11+ сотрудников;

1,69% — 5-10 сотрудников.

Если можно будет работать удаленно, то 30,02% фрилансеров согласились бы перейти на full-time, 14,92% — при условии, что уровень дохода будет не меньше, чем сейчас, а 5,94% решили не указывать причину. Среди опрошенных 19,39% уже имеют постоянную работу, на фрилансе только подрабатывают, а 4,24% пока полностью отдаются только full-time. 25,49% специалистов оценили все преимущества отдаленного труда и пока даже не задумываются о том, чтобы променять его на full time.

Самые популярные категории среди фрилансеров

33,09% исполнителей работают в категории «Дизайн и арт», 18,63% — «Работа с текстами» и 18,23% — «Программирование». Что касается остальных категорий, рейтинг выглядит так:

Продвижение — 6,64%

Аудио и видео — 5,97%

Услуги — 5,57%

Переводы — 3,94%

Архитектура и инжиниринг — 3,77%

Администрирование — 2,25%

Аутсорсинг та консалтинг — 1,29%

Мобильные приложения — 0,62%

Как война сказалась на заработке

С началом войны у 66,52% фрилансеров уровень дохода снизился. Это нормальная практика, поскольку в целом многие предприятия временно или навсегда прекратили работу. О снижении заработка чаще всего говорят дизайнеры, копирайтеры и программисты. У 24,93% исполнителей доход остался прежним, а у 8,55% даже увеличился. Улучшить свое финансовое состояние в столь непростое время удалось преимущественно программистам и дизайнерам. Все эти данные были взяты за первые четыре месяца войны. Поначалу рынок очень сильно просел, и о том, что с ним происходит сейчас, поговорим ниже.

Для 49,72% опрошенных удаленная работа стала единственным источником дохода, 50,28% имеют другие возможности для заработка. Большинство фрилансеров (74,79%) получают до $500 в месяц и только 1,35% удается зарабатывать от $3000. Последние — это преимущественно программисты, дизайнеры и маркетологи.

Средний доход до $1000 получают 15,76% исполнителей, $1000-2000 зарабатывают 6,13% фрилансеров, в диапазоне $2000-3000 — 1,97% специалистов.

70,17% утверждают, что недовольны сейчас уровнем дохода. Здесь стоит отметить, что Freelancehunt активно работает над увеличением количества проектов, выходит на новые рынки и привлекает зарубежных клиентов. Соответственно, у исполнителей появляется больше возможностей увеличения заработка. 29,83% фрилансеров не жалуются на свои доходы.

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