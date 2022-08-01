Какие зарплаты получают GameDev-специалисты в Украине (инфографика) — Finance.ua

Какие зарплаты получают GameDev-специалисты в Украине (инфографика) Сегодня 17:04 — Личные финансы

Какие зарплаты получают GameDev-специалисты в Украине (инфографика)

GameDev DOU опубликовал аналитику по зарплатам в украинском геймдеве. Материал базируется на результатах зарплатного опроса, проведенного в июне 2022 г., и в котором приняли участие 789 специалистов, работающих в сфере геймдева.

Портрет GameDev в Украине

Среди геймдев-специалистов, как и в целом в ІТ, мужчины составляют большинство. Женщин среди опрошенных 26% (в целом в украинском ІТ их 23%). Большинство специалистов в геймдеве работают в продуктовых компаниях (62%, в общей сложности в ІТ — 35%) и несколько реже — в аутсорсинговых (27% против 44% в целом в ІТ).

Среди опрошенных несколько выше доля мидлов (41% против 35% в целом по ІТ) и несколько ниже доля сеньоров (18% против 26%).

41% геймдев-специалистов работают по своей специализации менее трех лет (в ІТ в общей сложности таких чуть меньше — 35%), и 23% — более пяти лет (в целом в ІТ таких 29%). Наименее опытные специалисты в геймдеве — QA (55% в профессии два года или меньше), РМ (45%) и Game developers (15% меньше года). Самые опытные — разработчики: 40% работают по своей специализации более пяти лет (в целом среди разработчиков этот показатель 33%).

Формат. Чаще всего геймдевы-специалисты, оформленные как ФЛП (79%), хотя эта доля ниже, чем в целом в ІТ (87%). В игровой индустрии чаще оформляют работников согласно КЗоТ (13% против 6% в целом по ІТ), особенно в продуктовых компаниях (20% специалистов у них оформлены как штатные работники). Аутсорсинговые и аутстафинговые компании чаще всего работают с ФЛПами (90%). Стартапы и небольшие компании (до 50 человек) часто вообще никак не оформляют сотрудничество со специалистами.

Более 80% технических специалистов в геймдеве (разработчиков, тестировщиков, Game developers) оформлены как ФЛП. В штат чаще принимают нетехнических сотрудников: маркетологов (38% в оформлении официально), аналитиков (19%), HR (17%), дизайнеров и РМ (по 16%).

96% опрошенных сейчас работают фултайм, и только 1,5% в поисках новой работы. Но только 73% не почувствовали изменений с началом войны: у 14% уменьшилось количество работы/проектов, у 7% увеличилось, 4% потеряли работу из-за войны, а примерно 2% были мобилизованы.

Среди проанализированных специализаций больше всего из-за войны пострадали аналитики, 19% которых лишились работы, и 10% сейчас ищут новую. 26% HR отмечают уменьшение количества проектов, как и 23% специалистов по маркетингу и 18% тестировщиков. В то же время многие специалисты указывают на увеличение количества работы: 31% специалистов по маркетингу, 17% рекрутеров и 14% РМ.

Что с зарплатами

Разработчики

Медианные зарплаты разработчиков в геймдейве несколько ниже зарплат разработчиков в целом: в июне 2022 года это было $3293 (в целом по рынку — $3400).

Разница объясняется более низкими зарплатами разработчиков уровня Team/Tech Lead: $4750 в геймдеве против $5200 в целом в отрасли. В то же время доля разработчиков Team/Tech Lead в геймдеве несколько выше, чем в других сферах: 17% против 13%. Возможно, разработчики в игровой индустрии скорее продвигаются по карьерной лестнице, что, однако, не подкрепляется ростом зарплаты.

Разница в зарплатах других тайтлов в геймдеве и ІТ в целом не столь значительна: джуны $900 (-$50 к ІТ в целом), мидлы $2500 (-$100), сеньоры $4825 (+$125).

То же касается языков. Медианная зарплата тех, для кого основной язык C#/.NET, составляет $3500 (в целом на рынке $3400), C++ — $3200 (в общей сложности $3300), JavaScript — $3000 (как и в целом для всех разработчиков). Значительная разница в медианных зарплатах заметна только для людей, преимущественно использующих TypeScript: $3200 в геймдеве по сравнению с $3500 в целом.

Разработчики игр

Медианная зарплата Game developers ниже, чем у разработчиков в геймдеве: $2000 против $3293.

Частично это обусловлено низшей долей опытных специалистов среди Game developers: тайтл Senior и выше 28% из них против 48% среди разработчиков, работающих в геймдеве. Кроме того, медианная зарплата Game developers уровня Middle и Senior ниже, чем у SE в геймдеве: $2200 против $2500 у медлей и $3500 против $4825 у

QA-специалисты

Медианные зарплаты QA-специалистов в геймдеве заметно ниже общего уровня: $1235 против $2000.

Частично это обусловлено более высокой долей тестировщиков уровня джун и мидл: 28% и 46% в геймдеве против 21% и 40% среди QA-специалистов в целом. Кроме того, джуны и мидлы в геймдеве имеют более низкую медианную зарплату, чем средний по рынку уровень. Медианная зарплата Junior QA в геймдеве $600 против $800 в целом в ІТ, Middle QA — $1300 против $1900.

Дизайнеры

Медианные зарплаты разных специализаций дизайнеров в геймдеве практически не отличаются: медианная зарплата 3D Artist — $1550, Game designer — $1500, 2D Artist — $1325.

HR / Рекрутер

Медианные зарплаты HR-специалистов в игровой индустрии выше, чем у ІТ в целом: $1830 против $1350. 33% получают регулярные бонусы (HR в общей сложности в ІТ — 29%), и с их учетом разница еще больше: $2266 против $1500.

Большие зарплаты в геймдеве объясняются как более высокой долей опытных специалистов уровня Senior+ (50% против 43% в целом по ІТ), так и более высокими медианными зарплатами в этой категории ($2500 против $2100).

Другие специалисты

Среди других специализаций, по которым мы собрали более 20 анкет, разницы в зарплатах между геймдевом и остальным рынком почти нет.

Исключение — маркетинг, где, как и в HR, зарплаты в геймдеве заметно превышают медианные зарплаты в целом в ІТ-маркетинге: $1650 по сравнению с $1400 в целом.

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