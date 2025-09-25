Сколько зарабатывают частные университеты и школы в Украине: рейтинг доходов
Несмотря на военное положение, в сентябре в Украине традиционно стартовал новый учебный год: школьники вернулись в классы, а студенты — в аудитории. Образовательный рынок постепенно адаптируется к новым реалиям, и все больший интерес представляют именно частные заведения, демонстрирующие разную динамику развития и финансовых результатов.
Аналитики YouControl.Market исследовали доходы образовательных учреждений, охватывающих как школы, так и высшие учебные заведения на конец второго квартала 2025 года.
ТОП-15 самых доходных вузов
Лидером по общему доходу в 2024 году стала Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), которая заработали 653,2 млн грн — более чем на 13% больше, чем в 2023-м. Это самый высокий результат среди всех частных вузов
Вторую позицию удерживает Украинский католический университет (494,8 млн грн), третью — Закарпатский венгерский институт им. Ф. Ракоци II (454,7 млн грн).
Далее в списке:
- Европейский университет (Киев) — 321,8 млн грн,
- Киевский университет культуры — 289,9 млн грн,
- Международный гуманитарный университет (Одесса) — 289,3 млн грн (+100% к 2021 году).
Киевский медицинский университет (частный вуз, основанный в 2009 г.) заработал 243,7 млн грн в 2024 году, войдя в семерку самых успешных. Близкий по объему доходов — Киевский международный университет, занявший 8-ю строчку рейтинга с показателем 196,4 млн грн.
В топ-10 также вошли региональные частные вузы: Международный экономико-гуманитарный университет им. С. Демьянчука в Ровно (134,4 млн грн) и Университет короля Даниила в Ивано-Франковске (131,3 млн грн).
ТОП-10 самых доходных частных школ
Абсолютным лидером среди школ остается дистанционный центр образования «Оптима» с годовым доходом 401,9 млн грн.
Второй стала столичная Новопечерская школа с доходом 237,5 млн грн. в 2024 году. В 2023 году школа заработала 183 млн грн, а в 2024-м увеличила выручку еще на 29,6%.
В тройку вошла также сеть частных школ КМДШ — «Креативная Международная Детская Школа» (Киев), которая в сумме получила 218,4 млн грн дохода.
Далее в десятке рейтинга:
- «Школа свободных и неравнодушных» (Львов) — 163,6 млн грн;
- «Атмосферная школа» (Киев) — 160,3 млн грн;
- «Лико-Школа» (Киев) — 158 млн грн;
- «Мидгард» (Киев) — 124,3 млн грн;
- «МрійДій» (Киев) — 122 млн грн;
- «Школа Базис» (Киев) — 96,6 млн грн;
- Печерская международная школа (Киев) — 96 млн грн.
Характерно, что 8 из 10 самых доходных частных школ страны находятся в Киеве. Только одно заведение из списка (лицей во Львове) представляет другой регион — что подчеркивает, насколько концентрированный рынок коммерческого школьного образования в столице.
Поделиться новостью
Также по теме
401,5 млн грн: в Киеве приватизировали завод «Квант» — Фонд госимущества
Сколько зарабатывают частные университеты и школы в Украине: рейтинг доходов
Правительство рассматривает мораторий на отключение за долги коммунальных услуг в прифронтовых общинах
Клиентов «Новой почты» предупредили о мошеннических SMS
ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины объемом до 130 млрд евро
Лидеры по поступлениям туристического сбора в 2025 году