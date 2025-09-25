0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько зарабатывают частные университеты и школы в Украине: рейтинг доходов

37
Фото: https://novoshkola.com.ua/
Фото: https://novoshkola.com.ua/, novoshkola.com.ua
Несмотря на военное положение, в сентябре в Украине традиционно стартовал новый учебный год: школьники вернулись в классы, а студенты — в аудитории. Образовательный рынок постепенно адаптируется к новым реалиям, и все больший интерес представляют именно частные заведения, демонстрирующие разную динамику развития и финансовых результатов.
Аналитики YouControl.Market исследовали доходы образовательных учреждений, охватывающих как школы, так и высшие учебные заведения на конец второго квартала 2025 года.

ТОП-15 самых доходных вузов

Лидером по общему доходу в 2024 году стала Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), которая заработали 653,2 млн грн — более чем на 13% больше, чем в 2023-м. Это самый высокий результат среди всех частных вузов
Вторую позицию удерживает Украинский католический университет (494,8 млн грн), третью — Закарпатский венгерский институт им. Ф. Ракоци II (454,7 млн ​​грн).
Сколько зарабатывают частные университеты и школы в Украине: рейтинг доходов
Далее в списке:
  • Европейский университет (Киев) — 321,8 млн грн,
  • Киевский университет культуры — 289,9 млн грн,
  • Международный гуманитарный университет (Одесса) — 289,3 млн грн (+100% к 2021 году).
Киевский медицинский университет (частный вуз, основанный в 2009 г.) заработал 243,7 млн ​​грн в 2024 году, войдя в семерку самых успешных. Близкий по объему доходов — Киевский международный университет, занявший 8-ю строчку рейтинга с показателем 196,4 млн грн.
В топ-10 также вошли региональные частные вузы: Международный экономико-гуманитарный университет им. С. Демьянчука в Ровно (134,4 млн грн) и Университет короля Даниила в Ивано-Франковске (131,3 млн грн).

ТОП-10 самых доходных частных школ

Абсолютным лидером среди школ остается дистанционный центр образования «Оптима» с годовым доходом 401,9 млн грн.
Второй стала столичная Новопечерская школа с доходом 237,5 млн грн. в 2024 году. В 2023 году школа заработала 183 млн грн, а в 2024-м увеличила выручку еще на 29,6%.
Читайте также
В тройку вошла также сеть частных школ КМДШ — «Креативная Международная Детская Школа» (Киев), которая в сумме получила 218,4 млн грн дохода.
Сколько зарабатывают частные университеты и школы в Украине: рейтинг доходов
Далее в десятке рейтинга:
  • «Школа свободных и неравнодушных» (Львов) — 163,6 млн грн;
  • «Атмосферная школа» (Киев) — 160,3 млн грн;
  • «Лико-Школа» (Киев) — 158 млн грн;
  • «Мидгард» (Киев) — 124,3 млн грн;
  • «МрійДій» (Киев) — 122 млн грн;
  • «Школа Базис» (Киев) — 96,6 млн грн;
  • Печерская международная школа (Киев) — 96 млн грн.
Читайте также
Характерно, что 8 из 10 самых доходных частных школ страны находятся в Киеве. Только одно заведение из списка (лицей во Львове) представляет другой регион — что подчеркивает, насколько концентрированный рынок коммерческого школьного образования в столице.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems