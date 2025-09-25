Сколько зарабатывают частные университеты и школы в Украине: рейтинг доходов Сегодня 16:05

Фото: https://novoshkola.com.ua/, novoshkola.com.ua

Несмотря на военное положение, в сентябре в Украине традиционно стартовал новый учебный год: школьники вернулись в классы, а студенты — в аудитории. Образовательный рынок постепенно адаптируется к новым реалиям, и все больший интерес представляют именно частные заведения, демонстрирующие разную динамику развития и финансовых результатов.

Аналитики YouControl.Market исследовали доходы образовательных учреждений, охватывающих как школы, так и высшие учебные заведения на конец второго квартала 2025 года.

ТОП-15 самых доходных вузов

Лидером по общему доходу в 2024 году стала Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), которая заработали 653,2 млн грн — более чем на 13% больше, чем в 2023-м. Это самый высокий результат среди всех частных вузов

Вторую позицию удерживает Украинский католический университет (494,8 млн грн), третью — Закарпатский венгерский институт им. Ф. Ракоци II (454,7 млн ​​грн).

Далее в списке:

Европейский университет (Киев) — 321,8 млн грн,

Киевский университет культуры — 289,9 млн грн,

Международный гуманитарный университет (Одесса) — 289,3 млн грн (+100% к 2021 году).

Киевский медицинский университет (частный вуз, основанный в 2009 г.) заработал 243,7 млн ​​грн в 2024 году, войдя в семерку самых успешных. Близкий по объему доходов — Киевский международный университет, занявший 8-ю строчку рейтинга с показателем 196,4 млн грн.

В топ-10 также вошли региональные частные вузы: Международный экономико-гуманитарный университет им. С. Демьянчука в Ровно (134,4 млн грн) и Университет короля Даниила в Ивано-Франковске (131,3 млн грн).

ТОП-10 самых доходных частных школ

Абсолютным лидером среди школ остается дистанционный центр образования «Оптима» с годовым доходом 401,9 млн грн.

Второй стала столичная Новопечерская школа с доходом 237,5 млн грн. в 2024 году. В 2023 году школа заработала 183 млн грн, а в 2024-м увеличила выручку еще на 29,6%.

В тройку вошла также сеть частных школ КМДШ — «Креативная Международная Детская Школа» (Киев), которая в сумме получила 218,4 млн грн дохода.

Далее в десятке рейтинга:

«Школа свободных и неравнодушных» (Львов) — 163,6 млн грн;

«Атмосферная школа» (Киев) — 160,3 млн грн;

«Лико-Школа» (Киев) — 158 млн грн;

«Мидгард» (Киев) — 124,3 млн грн;

«МрійДій» (Киев) — 122 млн грн;

«Школа Базис» (Киев) — 96,6 млн грн;

Печерская международная школа (Киев) — 96 млн грн.

Характерно, что 8 из 10 самых доходных частных школ страны находятся в Киеве. Только одно заведение из списка (лицей во Львове) представляет другой регион — что подчеркивает, насколько концентрированный рынок коммерческого школьного образования в столице.

