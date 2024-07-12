Сколько зарабатывать, чтобы получить пенсию в 15 тысяч гривен: как рассчитать выплаты — Finance.ua
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Сколько зарабатывать, чтобы получить пенсию в 15 тысяч гривен: как рассчитать выплаты

Личные финансы
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Сколько зарабатывать, чтобы получить пенсию в 15 тысяч гривен: как рассчитать выплаты
Сколько зарабатывать, чтобы получить пенсию в 15 тысяч гривен: как рассчитать выплаты
Некоторые украинцы могут получить пенсию в 15 тысяч гривен. Для этого они должны иметь полный страховой стаж 35 лет и зарплату в 3,16 раза выше средней. Детальнее об этом рассказало издание «Обозреватель».

Как получить пенсию 15 тысяч гривен

При наличии страхового стажа в 35 лет человек должно иметь зарплату в 3,16 раза выше средней, то есть около 48 778,9 гривны. В то время как при стаже в 40 лет для пенсии в 15 тысяч гривен зарплата должна быть в 2,76 раза выше средней — 42 681,6 гривны.

Выплаты пенсионеров

Около 2,7 миллионов из 10,1 миллионов пенсионеров продолжают работать, их средние выплаты составляют 6 тысяч гривен. Еще 2,6 миллиона пожилых людей получают пенсию до 3 тысяч гривен, 1,7 миллиона — от 3 до 4 тысяч гривен, тогда как выплаты от 4 до 5 тысяч гривен назначили 1,8 миллиона человек.

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Большинство пенсионеров получают выплаты до 5 тысяч гривен, а высокие от 10 тысяч гривен имеют 1,2 миллиона граждан. Кроме этого, часть украинцев (67,5 тысяч) получают пенсию ниже минимальной — 1,4 тысячи гривен. В частности, речь идет о гражданах, не имеющих нужного стажа для получения возрастной пенсии. Еще 283 тысячи человек получают минимальную пенсию — 2361 гривну.

Справка Finance.ua:

  • В Минсоцполитики заявили, что ситуация с пенсионными выплатами в Украине критическая.
  • Всего 9,5 млн украинцев платят ЕСВ, а пенсию получают 11 млн пенсионеров. Поэтому спроектированы изменения в действующее законодательство, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми.
  • Закон об учете в страховой стаж украинцев периода работы за пределами Украины вступил в силу. То есть человек, по возвращении из-за рубежа, например, из Италии, сможет засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу вне Украины.
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По материалам:
Фокус
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