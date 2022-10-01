Сколько валюты можно вывозить за границу: правила декларирования — Finance.ua

Сколько валюты можно вывозить за границу: правила декларирования Сегодня 12:15 — Личные финансы

Сколько валюты можно вывозить за границу: правила декларирования

Без декларирования, согласно украинскому законодательству, один человек может вывезти из Украины за границу валюты на сумму до 10 тыс. евро в эквиваленте. Все, что равно или превышает €10 тыс., нужно декларировать.

Об этом пишет Сhas News.

В обратном направлении, то есть из-за границы в Украину, ограничений на ввоз валюты нет. Можно ввозить любую сумму долларов или евро без подтверждающих документов.

Можно ли вывозить за границу дополнительные €10 тыс. на ребенка

Если человек или семья выезжает за границу с ребенком, на него также можно вывезти без декларирования эквивалент €10 тыс.

Например, если границу пересекает семья из мужчины, женщины и троих маленьких детей, они могут вывезти с собой до €50 тыс.

Если сумма, вывозимая на ребенка, более €10 тыс., декларацию за несовершеннолетних заполняет один из родителей или опекун.

Можно ли вывезти валюты более €10 тыс., если все задекларировать

Можно, но при декларировании валюты на сумму свыше €10 тыс. таможенникам нужно предоставить подтверждающие документы, доказывающие законность происхождения денег.

Такими документами являются только выписки из банка о снятии наличных с собственных счетов в банках или приобретении лицом банковских металлов в банках.

Никакие другие документы таможенники не принимают во внимание.

То есть если лицо получило валюту, например, в подарок от родственников или после продажи квартиры или автомобиля, без выписки из банка подтвердить происхождение средств на таможне не удастся.

Также следует помнить, что банковская справка о снятии средств с собственного счета действительна только 90 дней.

Как подтвердить происхождение наличной валюты

Как следует из закона, наличные можно положить на счет в банке, затем снять и получить об этом соответствующую выписку. Просто, но есть несколько нюансов.

Сейчас Нацбанк ограничивает сумму, которую физлицо может снять со счетов в сутки, — это эквивалент 100 тыс. грн. Валюту нужно получать в кассе банка.

Получается, чтобы снять, скажем, $50 тыс. по нынешнему курсу, нужен 21 рабочий день, то есть фактически календарный месяц.

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Кроме того, банки по требованию закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» могут требовать справку о подтверждении источника происхождения средств.

В разных коммерческих банках сумма, которую нужно подтверждать документально, может быть разной — 400 тыс. грн или даже 150 тыс. грн.

Также у банка может существовать ограничение на внесение наличной валюты в сутки, например, не более 5 тыс. долларов или евро.

Какое будет наказание, если вывозить более 10 тыс. евро без декларирования

Если таможенники найдут незадекларированную валюту более чем на €10 тыс., наказания не избежать.

Все деньги на таможне конфисковать не имеют права. Но штраф может быть немалым.

В июне 2022 года в Таможенный кодекс Украины внесли изменения по административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил.

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Теперь штраф за «недекларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, в сумме, превышающей разрешенную законодательством Украины для их перемещения без письменного декларирования», составляет 20% суммы, превышающей разрешенную.

Как вывезти валюту из Украины без декларации

Если нужно вывезти сумму более €10 тыс., а подтвердить ее банковской справкой возможности нет, остается положить средства на карту и взять эту карту с собой.

Открыть счет в долларах или евро и заказать карту можно в любом банке Украины. Для этого нужно посетить отделение с паспортом и ИНН.

Пополнение карты наличными через кассу обычно производится без комиссии. Но могут быть другие ограничения, о которых говорилось выше.

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За границей можно без ограничений рассчитываться как валютной, так и гривневой картой украинских банков.

Что касается снятия наличных денег за рубежом, то нужно быть готовым к банковской комиссии в 2-3% от суммы. Также для карт украинских банков за рубежом действует ограничение НБУ на снятие средств — не более эквивалента 100 тыс. грн в сутки.

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