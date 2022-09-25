Почему растет курс доллара: НБУ объяснил причины колебаний — Finance.ua

Почему растет курс доллара: НБУ объяснил причины колебаний Вчера 11:00 — Валюта

Почему растет курс доллара: НБУ объяснил причины колебаний

Колебания курса доллара на наличном рынке происходят из-за объявления мобилизации в российской федерации.

Об этом говорится в ответе Национального банка по запросу РБК-Украина.

Наличный валютный рынок остается достаточно чувствительным к изменениям в информационной среде. Текущие колебания на наличном рынке связаны, в частности, с психологическим фактором на фоне попыток россии запугать Украину всеобщей мобилизацией.

НБУ также констатирует, что ситуация на межбанковском валютном рынке, наоборот, улучшается. В частности, возросло предложение валюты со стороны экспортеров, прежде всего, благодаря работе зернового коридора.

Национальный банк продолжает принимать меры, чтобы уменьшить разницу между наличным и безналичным валютным рынком. В частности, НБУ:

позволил гражданам покупать безналичную валюту с последующим вложением ее на депозит, курс по этим операциям близок к официальному;

позволил банкам увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка;

принимает меры для решения проблемы с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков.

Кроме того, НБУ и дальше работает над увеличением ставок по гривневым активам, чтобы у украинцев были альтернативные инструменты для сохранения собственных гривневых сбережений. Уже многие банки отреагировали на июньское повышение учетной ставки, некоторые повысили доходность гривневых депозитов до 15-20%. Недавно ставки стали повышать и крупные государственные банки.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.