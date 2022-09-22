Какую стоимость доллара закладывают на 2023 год руководители компаний (исследование) — Finance.ua

Какую стоимость доллара закладывают на 2023 год руководители компаний (исследование) Сегодня 10:01 — Валюта

Какую стоимость доллара закладывают на 2023 год руководители компаний (исследование)





Так, 58% респондентов ожидают роста доходов в гривне и 43% — в натуральном выражении.



При этом 31% рассчитывает на рост доходов в гривне до 10%. Падение доходов в гривне прогнозируют 31% директоров, в натуральном выражении — 36%. По результатам исследования Райффайзен Банка и Gradus Research большинство компаний в Украине рассчитывают в следующем году на положительный финансовый результат.Так, 58% респондентов ожидают роста доходов в гривне и 43% — в натуральном выражении.При этом 31% рассчитывает на рост доходов в гривне до 10%. Падение доходов в гривне прогнозируют 31% директоров, в натуральном выражении — 36%.

В то же время 28% директоров рассчитывают в 2023 году удержать бизнес-показатели на нынешнем уровне, а 25% ожидают ухудшения положения дел у их бизнеса. В прошлом году таких было всего 2%.

При планировании бюджетов на 2023 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 43 грн/$.

По словам СЕО Райффайзен Банк а Украина Александра Писарука, ожидания были хуже, чем они сейчас. Однако, бесперебойный сервис и платежи: кредиты, все виды банковского обслуживания будут предоставляться бизнесу и дальше.

«Никакого банкопада в Украине не будет по многим причинам. Во первых, благодаря работе, которую провел Национальный банк за последние 5 лет по внедрению современных стандартов надзора. Собственно, это одна из главных причин почему банковский сектор так успешно „прошел“ ковид и действует во время войны. Он (банковский сектор. — Ред.) достаточно капитализирован и ликвиден на сегодняшний день», — говорит Писарук.

По его словам, в мире глобальная проблема — это инфляция. Она есть в США, Европе и во всем мире. Все центральные банки мира поднимают учетные ставки, и это, в сочетании с очень сильным американским долларом, влияет и на Украину.

«То, что мы имеем сейчас в Украине — это результат влияния трех вещей: ковид, влияние на цепи поставок, глобальная инфляция и война. В кризис нет хороших решений, они плохие и очень плохие с точки зрения бизнеса (потому что они болезненны), но в целом Национальный банк справился очень хорошо», — отмечает СЭО Райффайзен Банка в Украине.

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