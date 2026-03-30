0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Сколько в этом году придется заплатить за пасхальные куличи

Личные финансы
10
Сколько в этом году придется заплатить за пасхальные куличи
Сколько в этом году придется заплатить за пасхальные куличи
Стоимость куличей возросла примерно на 15−20% по сравнению с предыдущим периодом.
Об этом Delo.ua рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины (ВАП) Александр Тараненко.

Самые доступные варианты

Это базовые куличи весом около 300 граммов, в то время как более дорогие изделия могут иметь более сложную рецептуру, дополнительное наполнение и декоративное оформление, рассказал Тараненко.
По словам первого вице-президента, классические куличи обычно имеют вес от 300 граммов до примерно 1 килограмма.
«Отпускные цены на предприятиях стартуют ориентировочно от 45 грн за базовый кулич и могут достигать 300 грн за более сложные и украшенные изделия», — сказал Тараненко.
В магазинах к цене добавляется наценка, которая обычно составляет еще 10−20%.

Причины удорожания

Нынешний рост цен на куличи обусловлен несколькими ключевыми факторами. Прежде всего, это подорожание энергоносителей — топлива и электроэнергии.
Также повлиял рост стоимости импортных составляющих, таких как цукаты и изюм.
Отдельным фактором стало повышение минимальной заработной платы с 1 января, что привело к пересмотру затрат на оплату труда.
Пасха является важным периодом для производителей куличей, однако уровень доходности в этом сегменте остается умеренным.
«Куличи по сравнению с хлебом являются более высокомаржинальным продуктом. Однако рентабельность обычно не превышает 20%, потому что существует достаточно жесткая конкуренция», — объяснил Тараненко.
Он отметил, что производителей куличей очень много: это как крупные промышленные предприятия, так и заведения HoReCa — кафе, рестораны, которые также производят собственную продукцию. При этом стоимость таких изделий может существенно отличаться: в премиум-сегменте кулич может стоить от 1,5 до 2 тыс. грн.
Сверхвысокой рентабельности на уровне 50% в этом сегменте добиться невозможно, поскольку это автоматически повышает конечную цену продукта и снижает его конкурентоспособность.
В таких условиях производители пытаются привлечь потребителей, прежде всего, через дизайн и оформление изделий. Над внешним видом куличей работают маркетологи и дизайнеры, предлагая разнообразные варианты декора, подытожил Тараненко.
Ранее писали, что в этом году пасхальная корзина с традиционным набором продуктов на семью из четырех человек будет стоить около 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщили ученые ННЦ «Институт аграрной экономики».
Стоимость основной составляющей пасхальной корзины — кулича домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) — составит 264,69 грн/кг, что на 14,6% превышает стоимость прошлогоднего кулича.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems