Сколько в этом году придется заплатить за пасхальные куличи Сегодня 19:24 — Личные финансы

Стоимость куличей возросла примерно на 15−20% по сравнению с предыдущим периодом.

Об этом Delo.ua рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины (ВАП) Александр Тараненко.

Самые доступные варианты

Это базовые куличи весом около 300 граммов, в то время как более дорогие изделия могут иметь более сложную рецептуру, дополнительное наполнение и декоративное оформление, рассказал Тараненко.

По словам первого вице-президента, классические куличи обычно имеют вес от 300 граммов до примерно 1 килограмма.

«Отпускные цены на предприятиях стартуют ориентировочно от 45 грн за базовый кулич и могут достигать 300 грн за более сложные и украшенные изделия», — сказал Тараненко.

В магазинах к цене добавляется наценка, которая обычно составляет еще 10−20%.

Причины удорожания

Нынешний рост цен на куличи обусловлен несколькими ключевыми факторами. Прежде всего, это подорожание энергоносителей — топлива и электроэнергии.

Также повлиял рост стоимости импортных составляющих, таких как цукаты и изюм.

Отдельным фактором стало повышение минимальной заработной платы с 1 января, что привело к пересмотру затрат на оплату труда.

Пасха является важным периодом для производителей куличей, однако уровень доходности в этом сегменте остается умеренным.

«Куличи по сравнению с хлебом являются более высокомаржинальным продуктом. Однако рентабельность обычно не превышает 20%, потому что существует достаточно жесткая конкуренция», — объяснил Тараненко.

Он отметил, что производителей куличей очень много: это как крупные промышленные предприятия, так и заведения HoReCa — кафе, рестораны, которые также производят собственную продукцию. При этом стоимость таких изделий может существенно отличаться: в премиум-сегменте кулич может стоить от 1,5 до 2 тыс. грн.

Сверхвысокой рентабельности на уровне 50% в этом сегменте добиться невозможно, поскольку это автоматически повышает конечную цену продукта и снижает его конкурентоспособность.

В таких условиях производители пытаются привлечь потребителей, прежде всего, через дизайн и оформление изделий. Над внешним видом куличей работают маркетологи и дизайнеры, предлагая разнообразные варианты декора, подытожил Тараненко.

Ранее писали, что в этом году пасхальная корзина с традиционным набором продуктов на семью из четырех человек будет стоить около 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщили ученые ННЦ «Институт аграрной экономики».

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины — кулича домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) — составит 264,69 грн/кг, что на 14,6% превышает стоимость прошлогоднего кулича.

