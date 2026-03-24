На сколько в этом году подорожает пасхальная корзина — эксперты Сегодня 14:00 — Личные финансы

В этом году пасхальная корзина с традиционным набором продуктов на семью из четырех человек будет стоить около 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году.

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины — куличи домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) — составит 266,89 грн/кг, что на 14,6% превышает стоимость прошлогоднего кулича.

«По расчетам ученых Института аграрной экономики, в апреле 2026 года традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из четырех человек около 1903,19 грн, то есть на 14,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 1663,26 грн», — говорится в сообщении.

Такое удорожание ученые объясняют существенным ростом цен.

Что подешевело

Единственное, что подешевело по сравнению с прошлым годом, это сахар (-18%).

Самые дорогие составляющие

Мясные продукты. За домашнюю колбасу (0,5 кг) придется заплатить 287,5 грн (550−600 грн/кг), за буженину (0,5 кг) — 353 грн (687−725 грн/кг).

Стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года — 0,5 кг будет стоить до 123 грн. из расчета 220−270 грн/кг.

972 грн, на 192 грн (или на 24,6%) дороже, чем в 2021 году, тогда такой же набор продуктов стоил 780 грн. Напомним, для сравнения, в 2022 году пасхальная корзина стоила 972 грн, на 192 грн (или на 24,6%) дороже, чем в 2021 году, тогда такой же набор продуктов стоил 780 грн.

В 2024 году украинцы тратили 1422 грн в Украине и 1326 грн в Польше, чтобы собрать пасхальную корзину для семьи из четырех человек. Тогда исследователи посчитали стоимость корзины из расчета 0,5 кг за каждый продукт.

