Сколько украинцев возвращается из-за границы и почему — Finance.ua

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Сколько украинцев возвращается из-за границы и почему

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Сколько украинцев возвращается из-за границы и почему
Сколько украинцев возвращается из-за границы и почему
Приблизительно 100 тыс. граждан в общем возвращаются в Украину каждые полгода. Однако возвращение не всегда свидетельствует об окончательном решении остаться.
Об этом свидетельствуют данные исследования Международной организации по миграции (МОМ), сообщили в Центре экономической стратегии.
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В то же время нетто-миграция остается негативной: только за 11 месяцев 2024 года за границу выехало около 400 тысяч украинцев.

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Доля возвращений из стран ЕС за год снизилась с 97% до 77%.

Почему украинцы возвращаются

Как отметило 70% граждан, основная причина возвращения в Украину — желание быть дома и воссоединиться с семьей.
Трудоустройство и доступ к жилью важны для беженцев, однако являются второстепенными мотиваторами.
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Как свидетельствует совместное исследование ЦЭС и AUK, семья и чувство принадлежности к стране также являются основной причиной, почему женщины не уезжают за границу.

Кто возвращается

Все меньше возвращаются семьи с детьми — доля уменьшилась с 56% до 35%. Возросла доля возвращения пожилых людей (60+)
По данным исследования, только 61% беженцев имеют работы, в то время как среди внутренне перемещённых лиц этот показатель составляет 72%.
С какими проблемы сталкиваются возвращающиеся украинцы:
  • проблемы с трудоустройством: 35% заявляют о недостатке вакансий, 20% — жалуются на негибкий график;
  • 59% вернувшихся недавно вынуждены применять кризисные стратегии выживания (продажа имущества, уменьшение базовых расходов).
  • экономические трудности и проблемы с реинтеграцией делают.
«Почти каждый четвертый (24%) из вернувшихся в течение последнего года рассматривает возможность уехать снова. Причем 18% из них думают о повторном выезде именно за границу», — говорится в исследовании.
По материалам:
Finance.ua
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