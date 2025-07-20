Сколько украинцев возвращается из-за границы и почему — Finance.ua

Сколько украинцев возвращается из-за границы и почему Сегодня 16:07

Сколько украинцев возвращается из-за границы и почему

Приблизительно 100 тыс. граждан в общем возвращаются в Украину каждые полгода. Однако возвращение не всегда свидетельствует об окончательном решении остаться.

Об этом свидетельствуют данные исследования Международной организации по миграции (МОМ), сообщили в Центре экономической стратегии.

В то же время нетто-миграция остается негативной: только за 11 месяцев 2024 года за границу выехало около 400 тысяч украинцев.

Доля возвращений из стран ЕС за год снизилась с 97% до 77%.

Почему украинцы возвращаются

Как отметило 70% граждан, основная причина возвращения в Украину — желание быть дома и воссоединиться с семьей.

Трудоустройство и доступ к жилью важны для беженцев, однако являются второстепенными мотиваторами.

Читайте также Польша закроет приюты для большинства украинских беженцев

Как свидетельствует совместное исследование ЦЭС и AUK, семья и чувство принадлежности к стране также являются основной причиной, почему женщины не уезжают за границу.

Кто возвращается

Все меньше возвращаются семьи с детьми — доля уменьшилась с 56% до 35%. Возросла доля возвращения пожилых людей (60+)

По данным исследования, только 61% беженцев имеют работы, в то время как среди внутренне перемещённых лиц этот показатель составляет 72%.

С какими проблемы сталкиваются возвращающиеся украинцы:

проблемы с трудоустройством: 35% заявляют о недостатке вакансий, 20% — жалуются на негибкий график;

59% вернувшихся недавно вынуждены применять кризисные стратегии выживания (продажа имущества, уменьшение базовых расходов).



экономические трудности и проблемы с реинтеграцией делают.

«Почти каждый четвертый (24%) из вернувшихся в течение последнего года рассматривает возможность уехать снова. Причем 18% из них думают о повторном выезде именно за границу», — говорится в исследовании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.