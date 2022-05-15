Сколько украинцев воспользовались автоматическим назначением пенсии — Finance.ua

Кроме того, с даты вступления в силу 10 июня 2021 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» автоматически назначено 44,1 тыс. пенсий.
Инфографика: ПФУ
Справка Finance.ua:
в Украине на 1 апреля 2022 года средний размер пенсии составляет 4370,45 гривен;
ранее Президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства»;
Пенсионный фонд Украины рассказал, как перенести данные из бумажной трудовой книжки на веб-портал электронных услуг ПФУ, чтобы в будущем пенсия начислялась автоматически.