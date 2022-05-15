Сколько украинцев воспользовались автоматическим назначением пенсии — Finance.ua

Сколько украинцев воспользовались автоматическим назначением пенсии

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Сколько украинцев воспользовались автоматическим назначением пенсии, freepik.com

С момента введения электронного сервиса «Автоматическое назначение пенсии» с июля 2020 г. проработано 549,6 тыс. анкет-заявлений на автоматическое назначение пенсии, поданных до 10 июля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

Как отмечается, по анкетам-заявлениям назначено при достижении пенсионного возраста 76,6 тыс. пенсий.

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Кроме того, с даты вступления в силу 10 июня 2021 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» автоматически назначено 44,1 тыс. пенсий.

Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

в Украине на 1 апреля 2022 года средний размер пенсии составляет 4370,45 гривен;

ранее Президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства»;

Пенсионный фонд Украины рассказал, как перенести данные из бумажной трудовой книжки на веб-портал электронных услуг ПФУ, чтобы в будущем пенсия начислялась автоматически.

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