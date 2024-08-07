Сколько украинцев сейчас имеют временную защиту в Испании: где селятся больше всего — Finance.ua

Сколько украинцев сейчас имеют временную защиту в Испании: где селятся больше всего Сегодня 18:05 — Мир

Сколько украинцев сейчас имеют временную защиту в Испании: где селятся больше всего

На июнь в Испании официально зарегистрировано 301 140 украинцев, что в три раза больше, чем в феврале 2022 года.

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Об этом сообщает Национальный институт статистики Испании (INE).

Какие регионы

Самый популярный регион для украинцев — Валенсия, где в июне зарегистрировано 1005 человек.

Из них 538 в провинции Аликанте, 426 в провинции Валенсия и 41 в Кастельоне.

Второе место по популярности занимает Каталония с 301 новым зарегистрированным украинцем.

В общей сложности в странах Евросоюза временной защитой пользуются более 4,2 млн человек из Украины. В последнее время количество людей с временной защитой уменьшилось в 9 странах ЕС, свидетельствуют данные Евростата.

Среди стран, которые приютили наибольшее количество украинцев, остаются:

Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС);

Польша (955 520; 22,7%);

Чехия (364 375; 8,7%).

В несколько стран в марте прибыло больше всего украинцев: Германия (+15 210; +1,2%); Нидерланды (+4705; +4,0%); Болгария (+3475; +7,6%).

Справка Finance.ua:

Невозвращение граждан будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% валового внутреннего продукта ежегодно, отмечается в отчете украинского Центра экономической стратегии за сентябрь 2023 года.



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