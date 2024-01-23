Сколько украинцев получили деньги на собственное дело в прошлом году — данные Минэкономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев получили деньги на собственное дело в прошлом году — данные Минэкономики

Личные финансы
23
Сколько украинцев получили деньги на собственное дело в прошлом году — данные Минэкономики
Сколько украинцев получили деньги на собственное дело в прошлом году — данные Минэкономики
В 2023 году 359 украинцев были признаны победителями последней волны грантовой программы «Власна справа» и получат от государства 86,5 млн гривен на старт или расширение бизнеса. В прошлом году микрогранты по этой программе получили более 10 тысяч украинцев.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Читайте также
«Определены 359 победителей последней в 2023 году волны подачи заявлений на микрогранты по программе «Власна справа». Они получат от государства средства на начало или развитие собственного бизнеса на 86,5 млн грн. В общей сложности в прошлом году положительное решение о предоставлении гранта получили более 10 тысяч украинцев на 2,4 млрд грн. С начала действия программы в июле 2022 года уже 13,5 тысяч грантополучателей, в развитие бизнеса которых государство инвестирует в целом 3 млрд грн. Благодаря этим грантам открылись тысячи новых предприятий, еще вдвое больше компаний масштабируют свой бизнес, создано более 25 тысяч рабочих мест, — отметила Бережная.
Среди получателей микрогрантов 23 волны 57% женщин и 43% мужчин. 70% из них имеют высшее образование.
Читайте также

Откуда больше всего грантополучателей:

  • из Львовской области (40 человек);
  • Винницкой области (32 человека);
  • Киевской области (31 человек);
  • города Киева (31 человек).
Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы, в которых будут работать победители 23 волны:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 123 человека;
  • временное размещение и организация питания — 59 человек;
  • перерабатывающая промышленность — 52 человека.

Справка Finance.ua:

  • по грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 тыс. грн до 250 тыс. грн;
  • средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения;
  • получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности;
  • обязательное условие предоставления средств — создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.