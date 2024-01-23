Сколько украинцев получили деньги на собственное дело в прошлом году — данные Минэкономики Сегодня 09:45 — Личные финансы

Сколько украинцев получили деньги на собственное дело в прошлом году — данные Минэкономики

В 2023 году 359 украинцев были признаны победителями последней волны грантовой программы «Власна справа» и получат от государства 86,5 млн гривен на старт или расширение бизнеса. В прошлом году микрогранты по этой программе получили более 10 тысяч украинцев.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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«Определены 359 победителей последней в 2023 году волны подачи заявлений на микрогранты по программе «Власна справа». Они получат от государства средства на начало или развитие собственного бизнеса на 86,5 млн грн. В общей сложности в прошлом году положительное решение о предоставлении гранта получили более 10 тысяч украинцев на 2,4 млрд грн. С начала действия программы в июле 2022 года уже 13,5 тысяч грантополучателей, в развитие бизнеса которых государство инвестирует в целом 3 млрд грн. Благодаря этим грантам открылись тысячи новых предприятий, еще вдвое больше компаний масштабируют свой бизнес, создано более 25 тысяч рабочих мест, — отметила Бережная.

Среди получателей микрогрантов 23 волны 57% женщин и 43% мужчин. 70% из них имеют высшее образование.

Откуда больше всего грантополучателей:

из Львовской области (40 человек);

Винницкой области (32 человека);

Киевской области (31 человек);

города Киева (31 человек).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы, в которых будут работать победители 23 волны:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 123 человека;

временное размещение и организация питания — 59 человек;

перерабатывающая промышленность — 52 человека.

Справка Finance.ua:

по грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 тыс. грн до 250 тыс. грн;

средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения;

получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности;

обязательное условие предоставления средств — создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

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