Сколько украинцам можно находиться в Польше — Finance.ua

Сколько украинцам можно находиться в Польше Сегодня 08:00

Сколько украинцам можно находиться в Польше

Президент Польши Анджей Дуда подписал предложенные изменения в Спецзакон. Теперь легальное пребывание украинцев в Польше продлено до 4 марта 2024 года. Соответствующие поправки были подписаны президентом Польши 29 мая 2023 года.

Об этом пишет news.inpoland.pl

В связи с изменениями также продлены:

Сроки действия национальных виз.

Сроки действия карт побыта.

Сроки действия польских документов, подтверждающих личность.

Сроки действия документов толерованого пребывания.

Во второй половине апреля на правительственном сайте Республики Польша появилось сообщение о том, что 12 апреля Сейм Польши проголосовал за внесение изменений в Спецзакон о помощи гражданам Украины, выехавшим в Польшу в связи с войной. В статье 12 документа Сеймом были приняты следующие изменения:

если гражданин Украины, прибывший легально на территорию Республики Польша в период с 24 февраля 2022 г., заявляет о своем намерении остаться на территории Республики Польша, его пребывание на этой территории будет считаться легальным до 4 марта 2024 г.;

пребывание ребенка, родившегося на территории Республики Польша матерью, подпадающей под вышеупомянутую категорию, является легальным в течение периода, касающегося матери;

если речь идет о гражданине Украины, который имеет Карту поляка и легально прибыл на территорию Республики Польша после 24 февраля 2022 г., и декларирует намерение остаться на территории Республики Польша, его пребывание считается легальным до 4 марта 2024 года, то же касается и ближайших членов его семьи.

Кто из украинцев может легально остаться в Польше дольше?

Согласно внесенным изменениям, дети и взрослые, въехавшие после 24 февраля 2022 года, а также это касается опекунов несовершеннолетних, при определенных условиях легально могут оставаться на территории Польши немного дольше, а именно — до 31 августа 2024:

если это дети, на 4 марта 2024 г. находящиеся в дошкольном учебном заведении;

если дети получают обязательное школьное или другое образование — в польских или украинских школах, в том числе дистанционно;

если лицо не позднее 2022/2023 учебного года начало обучение в гимназии, лицее или школе для взрослых (branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych).

Также до 30 сентября 2024 года разрешено остаться на территории Польши ученикам, которые будут сдавать в этом году экзамен на аттестат зрелости (egzamin maturalnу).

Прочитать полный текст изменений в Спецзакон можно здесь . Закон вступает в силу первого числа месяца, следующего за днем его опубликования, за исключением отдельных указанных в нем положений, которые вступают в силу с другого срока.

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Какие изменения уже были внесены в Спецзакон для украинцев в Польше

В своем первоначальном виде этот закон был принят 12 марта и регулирует положение беженцев в Польше с начала войны, включая законность их пребывания, право на образование и работу, доступ к здравоохранению. Ранее в Спецзакон уже вносились поправки, которые регулировали, например, условия для лиц, ведущих бизнес в Польше. Нововведения, введенные в январе 2023 г., касаются общих условий пребывания украинских беженцев на территории Польши и установления новых обязанностей для вынужденных мигрантов. Как отмечалось в проекте изменений в Закон:

К настоящему времени действие Закона от 12 марта 2022 г. о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны […] принесло опыт, свидетельствующий о необходимости очередного внесения изменений, которые заключаются в уточнении отдельных его положений, изменении некоторых принятых решений, а также дополнении его новыми нормами.

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Основная часть указанных в проекте изменений и уточнений действующих положений Спецзакона касается, главным образом, таких вопросов, как:

легализация украинцев на территории Польши, сроки пребывания и пересечение границы украинцами;

урегулирование процедуры помощи беженцам в местах коллективного проживания;

расширение и диверсификация системы льгот для украинцев.

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Разрешение на проживание для украинцев, заехавших после и до начала войны

Благодаря январскому законопроекту о внесении изменений в Спецзакон предусмотрено, что украинцы, находящиеся на территории Республики Польша на условиях временной защиты, для продления своего легального пребывания в стране не должны подавать заявку на получение вида на жительство (karta pobytu). Даже если срок пребывания в Польше уже превысил девять месяцев. Текущий отказ от этой процедуры Министерство внутренних дел и администрации аргументирует, что это может привести к организационному коллапсу в соответствующих государственных учреждениях. Кроме того, на сегодняшний день в этом нет объективной потребности. Ведь, согласно Спецзакону, украинские беженцы от войны имеют право на вполне легальных основаниях находиться в Польше в течение 18 месяцев с 24 февраля 2022 года (до 24 августа 2023 года).

Поэтому в обновленном варианте закона исключили пункт, который дает беженцам из Украины право на получение обычного разрешения на временное пребывание после девяти месяцев пребывания в Польше (в первоначальном варианте Спецзакона предполагалась такая возможность).

Обязательство украинцев получать PESEL

В обновленном Спецзаконе предусмотрено требование к украинским беженцам, которые прибывают в Польшу и планируют оставаться здесь в статусе временной европейской защиты, в обязательном порядке оформить номер PESEL . На это мигрантам отводится срок в 30 дней (до этого срок регистрации в системе PESEL составлял 90 дней после въезда в Польшу). Это касается как украинцев, которые только будут заезжать в Польшу, так и тех, кто уже находится определенное время на польской территории. Для последней категории отсчет тридцати дней начнется с момента вступления в силу поправок в закон. До этого момента получение PESEL открывало для украинцев путь ко многим возможностям в Польше, но не было обязательным. Также одно из нововведений в закон вводит упрощение для граждан Украины, которые по определенным причинам потеряли возможность доступа к Доверенному профилю (Profil zaufany).

Признание электронного вида на жительство для украинцев в Польше Diia. pl

Следующей важной поправкой в Спецзакон является официальное санкционирование в качестве вида на жительство для граждан Украины электронного документа, доступного в приложении Diia. pl . Узаконивание этого электронного документа должно закрыть все вопросы и устранить проблемы, связанные с пересечением границы украинцами. Ведь поправка в Спецзакон на законодательном уровне закрепит тот факт, что установленный модуль Diia. pl вместе с проездным документом будет предоставлять право гражданину Украины многократно пересекать границу на короткий срок — например, по семейным обстоятельствам, для получения документов или решения профессиональных вопросов — без необходимости получения визы.

Кроме того, Польша официально сообщила странам ЕС и Шенгенской зоне, что Diia. pl является достаточным документом для подтверждения легального пребывания украинских военных мигрантов в Польше. Этот электронный документ позволяет гражданам Украины беспрепятственно путешествовать в страны Евросоюза и даже за их пределы.

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