Украина и Польша планируют построить газопровод для увеличения мощностей по транспортировке газа — Finance.ua

Украина и Польша планируют построить газопровод для увеличения мощностей по транспортировке газа Сегодня 16:45

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) и оператор польской газотранспортной системы (ГТС) компания Gaz System планируют реализовать совместный проект по увеличению гарантированных мощностей для транспортировки газа из Польши в Украину, который предусматривает строительство газопровода и газоизмерительной станции со стороны Gaz System и реконструкцию компрессорной станции со стороны ОГТСУ.

Об этом говорится в сообщении ОГТСУ.

«В 2021 году операторы ГТС Украины и Польши провели оценку рыночного спроса, продемонстрировавшую заинтересованность участников рынка в мощности размером в 8,7 млн куб. м для транспортировки газа в украинском направлении. По результатам оценки спроса операторы разработали проект для увеличения мощности… Следующий этап — бронирование на аукционах объединенной новой (увеличенной) мощности на период с 1 октября 2030 года по 30 сентября 2045 года. Аукционы состоятся 3 июля 2023 года на платформе GSA. Следующий шаг реализации проекта — экономический тест по результатам аукционов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только после положительного результата операторы ГТС смогут заключить соглашение о реализации проекта и начнут работы в соответствии с утвержденным планом-графиком.

Как сообщали Українськi Новини, в марте «Оператор ГТС Украины» и оператор польской ГТС Gaz-System заключили меморандум о сотрудничестве.

Протяженность магистральных газопроводов сети «Оператора ГТС Украины» составляет 33,08 тыс. км, пропускная способность — 281 млрд куб. м/год газа на входе и 146 млрд куб. м на выходе.

ГТС включает 57 компрессорных станций и 1390 газораспределительных станций.

УНІАН По материалам:

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