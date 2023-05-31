Украина и Польша продлили действие разрешений на грузовые перевозки в третьи страны — Finance.ua

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Украина и Польша продлили действие разрешений на грузовые перевозки в третьи страны

Казна и Политика
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Украина и Польша продлили действие разрешений на грузовые перевозки в третьи страны
Украина и Польша продлили действие разрешений на грузовые перевозки в третьи страны
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерство инфраструктуры Польши договорились о продлении действия разрешений для выполнения грузовых перевозок в третьи страны — они будут действовать до 30 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления.

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«Продлен срок действия разрешений Украины и Польши для грузовых перевозок в третьи страны. В ближайшее время будет проведено профильное заседание украинско-польской Смешанной Комиссии о международных автомобильных перевозках для обсуждения всех неотложных вопросов в области международных автомобильных перевозок, в том числе и принятия долгосрочного решения относительно разрешений», — говорится в сообщении.
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В министерстве уточнили, что во время переговоров с польскими коллегами также поднят вопрос функционирования электронной очереди для пересечения границы грузовиками. В настоящее время согласовано проведение онлайн-встречи с польскими перевозчиками по поводу єЧерги.
Кроме того, Министерство инфраструктуры Польши проанализирует аспекты работы автомобильных пунктов пропуска в Корчевой, Медице и Гребенне для максимального увеличения их пропускной способности. Это влияет на скорость пересечения границы грузовиками согласно записи в очереди.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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