Сколько Украина тратит на войну: названа сумма за месяц — Finance.ua

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Сколько Украина тратит на войну: названа сумма за месяц

Казна и Политика
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Сколько Украина тратит на войну: названа сумма за месяц
Сколько Украина тратит на войну: названа сумма за месяц
Ключевая задача — создать условия для финансирования военного бюджета. Госбюджет Украины получает 80 млрд гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд гривен в месяц.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.
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Во время встречи с членами ЕБА Марченко сказал, что на прошлой неделе Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды.
По словам министра, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальных налоговых изменений не планируется.
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Напомним, Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год, увеличив оборонные расходы на 518 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • ранее Марченко говорил, что в этом году на покрытие наиболее неотложных потребностей Украине необходимы 14 миллиардов долларов;
  • Кабинет Министров принял распоряжение для получения в этом году второго гранта от США в размере 2,5 миллиарда долларов;
  • с момента полномасштабного вторжения члены НАТО оказали беспрецедентную финансовую поддержку Украине, предоставив около 120 миллиардов долларов (4,56 трлн грн) военной, гуманитарной и финансовой помощи в 2022 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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