Сколько Украина тратит на войну: названа сумма за месяц — Finance.ua

Сколько Украина тратит на войну: названа сумма за месяц Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Сколько Украина тратит на войну: названа сумма за месяц

Ключевая задача — создать условия для финансирования военного бюджета. Госбюджет Украины получает 80 млрд гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд гривен в месяц.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

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Во время встречи с членами ЕБА Марченко сказал, что на прошлой неделе Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды.

По словам министра, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальных налоговых изменений не планируется.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год, увеличив оборонные расходы на 518 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

ранее Марченко говорил, что в этом году на покрытие наиболее неотложных потребностей Украине необходимы 14 миллиардов долларов;

Кабинет Министров принял распоряжение для получения в этом году второго гранта от США в размере 2,5 миллиарда долларов;



с момента полномасштабного вторжения члены НАТО оказали беспрецедентную финансовую поддержку Украине, предоставив около 120 миллиардов долларов (4,56 трлн грн) военной, гуманитарной и финансовой помощи в 2022 году.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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