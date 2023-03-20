В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны — Finance.ua

В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны Сегодня 21:07 — Личные финансы

В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны

В Украине введут единовременную выплату денежного пособия в случае инвалидности или смерти из-за войны.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Как пояснил народный депутат, выплату смогут получить:

лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;

работники объектов критической инфраструктуры;

журналисты или члены их семей.

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Размер выплаты:

в случае гибели, наступившей в результате ранения — 1 млн гривен;

в случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения — от 200 до 800 тысяч гривен.

«Важное решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские работники. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране», — объяснил Гончаренко.

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