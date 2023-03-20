В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны — Finance.ua

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В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны

Личные финансы
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В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны
В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны
В Украине введут единовременную выплату денежного пособия в случае инвалидности или смерти из-за войны.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Как пояснил народный депутат, выплату смогут получить:
  • лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;
  • работники объектов критической инфраструктуры;
  • журналисты или члены их семей.
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Размер выплаты:
  • в случае гибели, наступившей в результате ранения — 1 млн гривен;
  • в случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения — от 200 до 800 тысяч гривен.
«Важное решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские работники. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране», — объяснил Гончаренко.
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По материалам:
РБК-Україна
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