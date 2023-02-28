Выплаты от ООН: как увеличить шансы на получение средств — Finance.ua

Выплаты от ООН: как увеличить шансы на получение средств Сегодня 09:06 — Личные финансы

Выплаты от ООН: как увеличить шансы на получение средств

Вокруг уже широко известных выплат украинцам в размере 6600 гривен от ООН часто распространяется много разнообразной информации, и многие сообщения противоречивы. Специалисты советуют проверять информацию о выплатах в официальных источниках, чтобы не нарваться на мошенников.

Программная координатор Неотложной денежной помощи БФ «Право на защиту» Наталия Брыль перечислила основные ошибки, которые допускают украинцы при подаче заявок на выплаты от ООН.

Главные ошибки при подаче на выплаты

Люди невнимательно читают критерии и не проверяют себя на соответствие всем требованиям. При регистрации на денежную помощь сотрудниками БФ «Право на защиту» проверяется принадлежность ко всем необходимым критериям.

Люди получают отказ в регистрации именно из-за несоответствия требованиям получения денежной помощи от УВКБ ООН.

Также финпомощь недоступна украинцам, ранее получавшим международную денежную помощь. Как от УВКБ ООН, так и от других агентств.

«Напоминаем, что финансовая помощь в размере 2220 грн на человека в месяц — это один и тот же вид помощи, которые реализуют различные агентства, она разовая. На данный момент повторной регистрации в рамках денежной помощи от УВКБ ООН нет», — объясняет Наталия Брыль.

Человек не может подтвердить принадлежность к категориям лиц, которые могут подать заявку на получение помощи (справки, выписки и т.п.).

В первую очередь обязательно должен быть документ, удостоверяющий личность. А также другие подтверждающие документы: например, если лицо перемещено после 24 февраля 2022, должна быть справка внутриперемещенного лица; если есть проблемы со здоровьем — нужно предоставить справку об инвалидности или медицинскую справку, подтверждающую состояние или болезнь бенефициара и невозможность прибыть в пункт сбора данных.

Полный список документов, необходимых для регистрации, можно найти в описании программы

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Приходят не все члены семьи. Чтобы предотвратить возможные случаи мошенничества или манипуляций, фонд регистрирует только при личном присутствии всех членов семьи в пунктах сбора данных.

«Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация средствами видеосвязи по оригиналам документов (при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья)», — объясняет специалист.

Не учитывают информацию о том, как проходит процесс подачи заявки в определенном городе. В некоторых пунктах сбора данных действует предварительная запись в очередь через специальную электронную форму.

«Информация об этом всегда есть и обновляется на сайте , а также в региональных телеграм-каналах (для каждого города создан свой телеграм-канал, где можно отслеживать актуальную информацию)», — объясняет эксперт.

Опираются на информацию из непроверенных источников и идут на регистрацию без предварительной проверки официальной информации.

Официальная информация всегда публикуется на сайте БФ «Право на защиту». Ее можно найти на сайте БФ или на сайте УВКБ ООН

Потенциальные бенефициары часто не понимают разницу между международной денежной помощью и государственными выплатами/государственной помощью. Например, путают с денежной помощью для социально незащищенных слоев населения, на проживание внутренне перемещенных лиц, малоимущим семьям, одиноким матерям на детей и другим категориям.

«Денежная помощь от УВКБ ООН — это международная помощь именно для уязвимых категорий ВПЛ, пострадавших от военных действий, а также тех, кто вернулся в места постоянного пребывания из вынужденного перемещения в другую область/страну», — добавляет специалист.

При регистрации на денежную помощь предоставляют карту, на которую невозможно зачислить указанную международную помощь (например, карту «єПідтримка» или карту, которая использует национальную платежную систему «Простир» (можно пользоваться исключительно на территории Украины).

Иногда бенефициары не учитывают наличие ограничений на их карточном счете на поступление международных денежных переводов. Также бывают случаи, когда бенефициар предоставляет валютную карту, что делает невозможным зачисление средств в гривне.

«Следует обратить особое внимание, что карта должна быть именно гривневая, поддерживать платежную систему Visa или Mastercard и не иметь никаких ограничений на международные денежные переводы», — советует собеседница.

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