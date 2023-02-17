В январе выплаты не получили 400 тысяч ВПЛ: когда поступят средства — Finance.ua

В январе выплаты не получили 400 тысяч ВПЛ: когда поступят средства Сегодня 14:41 — Личные финансы

В январе выплаты не получили 400 тысяч ВПЛ: когда поступят средства

Минреинтеграции сообщило, что 400 тысяч внутренне перемещенных лиц не получили денежную помощь от государства в январе. Причиной этого стало недофинансирование бюджетной программы, которое произошло из-за ошибки.

Когда поступят выплаты

В ведомстве уже решили проблему с недостаточным выделением средств и направили на финансирование программы недостающую сумму.

"Проблему оперативно решили совместными усилиями Минреинтеграции, Минсоцполитики и Минфина. Объем выплат за январь был увеличен на сумму почти 1,3 миллиарда гривен",— говорится в сообщении.

В Минреинтеграции также добавили, что оперативно выявить проблему удалось благодаря обращениям граждан на горячую линию министерства.

«Услышать и среагировать. Именно так должны делать. Спасибо всем, кто присоединился к решению проблемы. В частности, Минсоцполитики и Минфину. Несколько сотен тысяч человек смогли наконец получить финансовую помощь от государства. Прошу и дальше тщательно отслеживать сигналы от людей», — отметила Ирина Верещук.

Какие еще выплаты могут получить украинцы

Многодетные семьи, переселенцы и проживающие на временно оккупированных территориях имеют право на помощь от США в размере 100 долларов или 3 600 гривен.

Еще одним фондом, который помогает пострадавшим от войны украинцам получить помощь от доноров, является Ukrainely. В приоритете для помощи семье с детьми.

С начала января этого года в Украине возобновили прием заявок на 6600 гривен помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Получить выплаты можно через партнерскую организацию «Люди в беде».

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Телеканал 24 По материалам:

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