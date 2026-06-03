Сколько Украина привлекла от продажи ОВГЗ в 2026 году Сегодня 15:05

Украинские деньги и флаг

Правительство продолжает привлекать денежные средства через облигации внутреннего государственного займа, которые остаются одним из ключевых источников финансирования бюджета. За первые пять месяцев 2026 года от размещения таких ценных бумаг государство получило более 166 млрд грн, а также сотни миллионов долларов и евро.

В то же время растет интерес к военным облигациям со стороны граждан, которые все активнее вкладывают в них свои сбережения.

Об этом свидетельствует новая статистика Нацбанка.

Сколько денег государство привлекло через ОВГЗ

По данным депозитария НБУ, в январе-мае 2026 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ 166 млрд грн, 452 млн долларов США и почти 295 млн евро.

За этот же период на погашение ранее выпущенных облигаций было направлено более 134 млрд грн, 650 млн долларов США и почти 189 млн евро.

С начала полномасштабной войны и до конца мая 2026 года через аукционы по размещению ОВГЗ государство привлекло более 1,6 трлн грн, 11,2 млрд долларов США и 3,5 млрд евро.

Какие ставки предлагают

Правительство продолжает предлагать инвесторам рыночную доходность по государственным облигациям.

В мае 2026 года максимальная ставка по гривневым ОВГЗ составила 16,15% годовых, а по долларовым — 3,15% годовых. Облигации в евро в течение месяца не размещались.

Кто владеет самым большим портфелем ОВГЗ

По состоянию на 1 июня 2026 года юридические лица владели ОВГЗ на сумму свыше 1,16 трлн грн в эквиваленте. Большая часть этих вложений приходится на гривневые облигации.

Физические лица накопили государственных облигаций на 148,5 млрд. грн. в эквиваленте. Из них более 92 млрд грн вложено в гривневые бумаги, еще более 1 млрд долларов — в валютные ОВГЗ.

Портфель нерезидентов составил около 16 млрд грн в эквиваленте.

Украинцы нарастили вложения в военные облигации

Особенно заметен рост интереса граждан к военным ОВГЗ. По состоянию на 1 июня 2026 года физические лица держали таких облигаций на 103,4 млрд грн в эквиваленте. Год назад этот показатель составил 79,1 млрд грн.

В то же время портфель военных облигаций в собственности бизнеса сократился — со 117,6 млрд грн до 98,9 млрд грн в год.

Создано с помощью ИИ

В мае 2026 года Министерство финансов погасило военные облигации на сумму 14,47 млрд грн.

В настоящее время военные ОВГЗ остаются одним из инструментов, посредством которого граждане и бизнес могут инвестировать и одновременно поддерживать финансовую устойчивость государства.

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