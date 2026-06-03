Сколько Украина привлекла от продажи ОВГЗ в 2026 году
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Правительство продолжает привлекать денежные средства через облигации внутреннего государственного займа, которые остаются одним из ключевых источников финансирования бюджета. За первые пять месяцев 2026 года от размещения таких ценных бумаг государство получило более 166 млрд грн, а также сотни миллионов долларов и евро.
В то же время растет интерес к военным облигациям со стороны граждан, которые все активнее вкладывают в них свои сбережения.
Физические лица накопили государственных облигаций на 148,5 млрд. грн. в эквиваленте. Из них более 92 млрд грн вложено в гривневые бумаги, еще более 1 млрд долларов — в валютные ОВГЗ.
Портфель нерезидентов составил около 16 млрд грн в эквиваленте.
Украинцы нарастили вложения в военные облигации
Особенно заметен рост интереса граждан к военным ОВГЗ. По состоянию на 1 июня 2026 года физические лица держали таких облигаций на 103,4 млрд грн в эквиваленте. Год назад этот показатель составил 79,1 млрд грн.