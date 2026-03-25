Сколько топлива можно купить на минималку в Украине и ЕС (инфографика)

В Украине на минималку можно приобрести в десять раз меньше бензина, чем в Германии
По состоянию на март 2026 года в Украине на минимальную зарплату в 8647 грн можно приобрести около 110 литров бензина или 100 литров дизельного топлива. Это самый низкий показатель среди ряда европейских стран. В то же время, цены на горючее в Украине, даже после мартовского подорожания, остаются одними из самых низких в Европе.
Об этом пишет издание «Слово и дело».
Сколько топлива можно купить на минималку в Украине и ЕС, Инфографика: Слово и дело

Бензин

Больше всего литров бензина за минимальную зарплату можно приобрести в Германии — 1120 литров. Стоимость бензина марки А-95 в этой стране самая высокая среди других стран Европы — 2,09 евро за литр, однако вместе с тем в Германии и самая высокая минимальная зарплата — 2 343 евро. В 2025 году в Германии на минимальную зарплату можно было приобрести 1240 литров бензина, поскольку год назад он был дешевле, чем сейчас.
На втором месте — Франция. По состоянию на март 2026 года за минималку 1823 евро можно приобрести 950 литров бензина (стоимость литра — 1,90 евро).
Далее следует Польша: за минималку 1139 евро можно купить 720 литров бензина, который стоит 1,58 евро.
В таких странах Европы, как Словакия, Чехия и Венгрия, размер минимальной зарплаты, а также цена на бензин А-95 отличается несущественно (от 1,52 до 1,56 евро за литр). В Словакии на минималку можно купить 600 литров бензина, в Чехии — 590, в Венгрии — 540. В Румынии, где минимальная зарплата составляет 795 евро, можно купить 470 литров бензина.
Меньше всего бензина купить на минималку можно в Украине — 110 литров. Средняя цена его по стране составляет 75 гривен (1,49 евро). Год назад, в марте 2025 года, на минималку украинцы могли купить 130 литров бензина, его стоимость составляла в среднем 60 грн за литр (1,33 евро).

Дизель

Больше всего литров дизельного топлива, как и бензина, приобрести можно и Германии, Франции и Польше — 1080, 900 и 630 литров соответственно. В этих странах дизельное топливо дороже всего — 2,15, 2,02, 1,78 евро соответственно.
Сравнительно средний объем дизеля купить за минималку можно в Словакии, Чехии и Венгрии — 590, 530 и 510 литров соответственно. В Румынии — 450 литров.
Меньше всего дизельного топлива удастся купить на минимальную зарплату в Украине — 100 литров. Средняя стоимость этого вида горючего в марте 2026 года — 80 грн за литр (1,58 евро). Год назад дизель в Украине стоил 55 грн за литр (1,22 евро) и можно было приобрести 140 литров на минималку.
По материалам:
Слово і Діло
