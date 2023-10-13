Сколько стоят стратегические госкомпании Украины — Finance.ua

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Сколько стоят стратегические госкомпании Украины

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Сколько стоят стратегические госкомпании Украины
Сколько стоят стратегические госкомпании Украины
Александр Федоришин, исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины, назвал стоимость стратегических активов, которые должны оставаться в госсобственности.
В интервью изданию The Page Федоришин сообщил, что эти компании должны перейти в управление Суверенному фонду Украины, концепцию создания которого сейчас активно продвигает ФГИУ, опираясь на международный опыт.
Согласно видению ФГИУ, под управление Суверенного фонда Украины должны перейти субъекты естественных монополий:
  • «Укрзализныця»,
  • энергетические предприятия, связанные с национальной безопасностью в сфере энергетики («Укрэнерго», «Энергоатом»),
  • распределительные компании и т. д.
На первом этапе развития фонда это должна быть группа из 30 компаний, а в дальнейшем их круг будет расширяться.
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Мы привлекли консультантов и попросили оценить 30 компаний, которые мы видим в Суверенном фонде на первом этапе его эволюции. По их оценке, стоимость этих активов на сегодняшний день в условиях войны — $45 млрд", — отметил Александр Федоришин.
Он уточнил, что согласно прогнозам консультантов, стоимость этих активов при условии должного, качественного управления за три года может возрасти в четыре раза — до $200 млрд. Однако это будет лишь восстановление того потенциала, который был до войны. Потому что, как отмечает Федоришин, показатели просели в четыре раза.

Справка Finance.ua:

  • с момента возобновления приватизации год назад Фонд госимущества (ФГИУ) привлек в бюджет 3,98 млрд грн;
  • все средства, вырученные государством в 2023 году от приватизации, идут на покрытие дефицита бюджета, но впоследствии тратятся исключительно на нужды нацбезопасности и обороны. Подробности здесь.

Приватизация в Украине: кто и зачем покупает самые дорогие лоты

По материалам:
The page
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