Сколько стоят квартиры в пригороде Киева — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в пригороде Киева Сегодня 09:00 — Недвижимость

Сколько стоят квартиры в пригороде Киева

Если в Киеве цены на квартиры «кусаются», то в пригороде можно найти жилье на разный карман. Узнайте, сколько стоит аренда и покупка в приближенных к столице городах.

К тому же, если искать бюджетное жилье в самом Киеве, то условия там будут не очень. Лучше найти квартиру в пригороде, которая будет в лучшем состоянии и будет стоить дешевле.

Какие цены на однокомнатные квартиры

В Гостомеле, Буче и Ирпене цены на вторичном рынке колеблются от 25 до 34 тысяч долларов. По сравнению с ценами в Печерском и Шевченковском районах — 107 тысяч долларов и 76 тысяч долларов соответственно — это в несколько раз дешевле.

Цены на двухкомнатные квартиры в этих городах стартуют от 40 тысяч долларов.

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Что касается аренды, то самые бюджетные варианты жилья предлагают в Вишневом и Ирпене. Если аренда в столице стоит в среднем от 15 до 20 тысяч гривен, то в этих городах всего 10 тысяч гривен в месяц.

Стоимость квартиры в Киеве зависит от ее расположения по отношению к центру. Также на формирование цены влияют состояние дома и год постройки. Например, в Голосеевском районе много домов, которые построили за последние 10 лет, тогда как на Троещине это в основном старый жилищный фонд.

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Важны транспортная развязка и городская инфраструктура. Часто из пригорода добраться до центра можно быстрее, чем из окрестностей.

Справка Finance.ua:

На рынке недвижимости цены продолжают расти. Рост составляет почти 4 тыс. гривен — со средних 20,74 тыс. гривен до 24,7 тыс. гривен или 19%.

Телеканал 24 По материалам:

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