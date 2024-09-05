Какие цены на аренду жилья в столице в начале сентября (инфографика) — Finance.ua

Какие цены на аренду жилья в столице в начале сентября (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Какие цены на аренду жилья в столице в начале сентября (инфографика)

На рынке недвижимости цены продолжают расти.

Об этом свидетельствуют данные портала M2bomber

Рост составляет почти 4 тыс. гривен — со средних 20,74 тыс. гривен до 24,7 тыс. гривен или 19%.

Стоимость по районам столицы

Самые низкие цены в Деснянском районе — в среднем 12,5 тыс. гривен, в Святошинском — 14 тыс. гривен, Оболонском — 17 тыс. гривен, Дарницком — 19 тыс. гривен, Днепровском — 20,5 тыс. гривен.

Самые высокие цены в Печерском районе — в среднем 36,3 тыс. гривен.

Однокомнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 15,2 тыс. гривен — 12% объявлений, двухкомнатные — по 25,2 тыс. гривен (8,4%), трехкомнатные квартиры — по 40,6 тыс. гривен (10%).

Напомним, в Киеве аренда подорожала за последний год почти на 30%. А с начала полномасштабного вторжения цены на квартиры выросли на 50%.

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Также, по словам эксперта Юрия Питы, спрос на недвижимость вырастет в первой половине осени. Спрос на аренду сейчас достаточно высок, цены тоже выросли. Сохранится ли такая тенденция осенью или цены все же пойдут вверх, ответил эксперт по недвижимости.

Следует отметить, что на рынок будут влиять события на фронте, а также финансовые возможности населения. А возможность населения арендовать или покупать жилье зависит от ситуации на экономическом уровне, стабильного рынка труда, международной помощи и государственной поддержки сектора.

На стоимость квартиры и района для жизни, кроме удаленности от центра, в первую очередь, влияют состояние дома и год его застройки. Так, однокомнатная квартира на вторичном рынке в пригороде Киева дороже, чем на Троещине.

Справка Finance.ua:

Согласно исследованию аналитиков портала недвижимости ЛУН, лидером по продаже недвижимости на первичном рынке является не Киев, а Львов. В среднем стоимость квартиры в новостройках этого западного города составляет 58 тысяч долларов.

Второе место занимает Киев, где средняя цена однокомнатной квартиры на первичном рынке составляет 52 тысячи долларов.

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