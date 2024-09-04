Что будет с теми, кто стоит в очереди на жилье Сегодня 21:00 — Недвижимость

Что будет с теми, кто стоит в очереди на жилье

Finance.ua решил разобраться, чего ждать от будущего Закона о жилье. В частности, что следует знать из будущего документа, что делать тем, кто нуждается в жилье и состоит на учете и кто в целом будет принимать решение о предоставлении жилья.

Об этом говорится в статье:

Таким образом, будет создана Единая информационно-аналитическая жилищная система, в которую будут внесены сведения как об имеющемся жилье, так и о тех, кто может воспользоваться государственной поддержкой в ​​реализации своего права на это жилье.

Единственная информационно-аналитическая жилищная система — это «информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отражение, обработку и предоставление сведений о жилищном фонде Украины, а также о лицах, которые могут воспользоваться государственной поддержкой реализации права на жилье». Разработать и утвердить порядок пользования ею должен Кабмин.

Как именно и кем именно будет вноситься информация о нуждающихся в жилье, также пока неизвестно.

В части 9 статьи 31 предложенного документа указано, что «Порядок ведения, структура, объем информации, вносимой в Единую информационно-аналитическую жилищную систему, порядок ее взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, порядок подключения пользователей, предоставление, блокирование, восстановление и аннулирование доступа пользователей к Единой информационно-аналитической жилищной системе, порядок и объемы использования информации […] определяется в порядке ведения Единой информационно-аналитической жилищной системы».

А этот Порядок должен разработать Кабмин. Когда он это сделает и каким этот Порядок будет, как вы понимаете, неизвестно. Также Кабмин должен разработать «критерии определения лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой в ​​реализации права на жилье и могут быть внесены в Единую информационно-аналитическую жилищную систему».

Следовательно, можно спрогнозировать, что автоматического переноса людей, стоящих на учете во всех органах на предоставление жилья, в Единую информационно-жилищную систему, не состоится.

Однако как именно и кто именно сможет туда попасть — неизвестно, поскольку нет ни самого, собственно, Закона «Об основных принципах жилищной политики», ни подзаконных актов, которые должны быть разработаны на его основе. В частности, и Единой информационно-аналитической жилищной системы.

Важно, что среди прочего законопроект предусматривает, что «информация, внесенная в Единую информационно-аналитическую жилищную систему, является открытой и общедоступной», поэтому можно осторожно спрогнозировать, что это значительно облегчит судьбу нуждающихся в жилье.

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