Насколько быстро сдаются квартиры в аренду: сравнение в Киеве, Львове и Одессе — Finance.ua

Насколько быстро сдаются квартиры в аренду: сравнение в Киеве, Львове и Одессе Сегодня 13:00 — Недвижимость

Насколько быстро сдаются квартиры в аренду: сравнение в Киеве, Львове и Одессе

В августе квартиры в Киеве в среднем сдаются за 5 дней, это вдвое быстрее, чем в начале года. Во Львове — в среднем за 15 дней. В Одессе в среднем за 9 дней.

Об этом свидетельствует новый график ЛУН — насколько быстро сдается квартира в аренду.

Киев

В Киеве в августе 2024 года в среднем промежуток времени между выставленным объявлением и сданной квартирой — 5 дней, в июле было 6 дней, в январе 2024 — 11. Год назад в августе 2023 года квартиры в Киеве сдавались за 7 дней.

Инфографика: ЛУН

Аналитики ЛУН говорят, что в первую очередь это свидетельствует о высоком спросе. Август-сентябрь традиционно высокий сезон, связанный с началом учебного года, более того, в этом году обучение в школах и университетах офлайн. Однако цены на квартиры не взлетели, как обычно бывает, но продолжают умеренно расти. Это, по мнению экспертов, связано с тем, что в Украине на рынок аренды в том числе влияет контакт войны: ракетные атаки, отключения света, которые все наблюдают этим летом.

О высоком спросе за последнее время также говорят данные Google Trends о том, как часто в Киеве, Львове и Одессе искали квартиру в аренду.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе в Киеве в объявлениях 15 000 грн, тогда как реально сдаются в среднем за 13 000 грн. Двухкомнатная в объявлениях — 19 900 грн, а реально сдаются за 17 000 грн.

Инфографика: ЛУН

Львов

Что касается Львова, то цены на аренду в городе дороже, чем в столице, а вот сдаются квартиры вдвое медленнее — в среднем за 15 дней. Этот показатель особо не меняется в последние полгода, однако в январе 2024 года квартиру в среднем сдавали за 21 день.

Инфографика: ЛУН

В то же время можно увидеть, что цены на аренду во Львове не растут, а остаются стабильными. Вместе с большим временем экспозиции квартиры на рынке, это может свидетельствовать о том, что дороже, чем сейчас арендаторы снимать не готовы.

Стоимость однокомнатной квартиры в объявлении в августе составила 16 000 грн, тогда как реально сдаются квартиры в среднем на 14 000. Двухкомнатные 19 000 грн и 18 000 грн соответственно.

Инфографика: ЛУН

Одесса

В Одессе квартиры сдаются быстрее, чем во Львове, в среднем за 9 дней. И это почти вдвое быстрее, чем месяц назад. В июле квартиры сдавались за 16 дней.

Инфографика: ЛУН

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Одессе сравнительно невысокая — 7000 грн в объявлении и реально сдается в среднем за 6500 грн. Двухкомнатная — 8 000 грн, в то время как реально сдается за 7 250 грн.

В ЛУН говорят, что разница между средней стоимостью в объявлении и реально сданными квартирами — означает, что, скорее всего, более дешевые квартиры разбирают быстрее и чаще, их остается меньше на рынке, и поэтому в объявлении всегда стоимость немного больше, поэтому при выборе квартиры важно ориентироваться на оба этих показателя.

Инфографика: ЛУН

Напомним, по данным ЛУН, в Киеве продолжает расти стоимость жилья, достигнув довоенного уровня и дальше повышаясь. На первичном рынке недвижимости цены на квартиры в новостройках столицы выросли на 3% за последние полгода. Стоимость жилья зависит от района, количества комнат и комфорта дома.

Есть мнение, что сдавать в аренду собственное жилье, в котором вы не проживаете, — один из самых простых способов заработка. Однако это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Владельцам квартиры следует подготовить квартиру к сдаче, чтобы как можно выгоднее сдать ее в аренду.

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