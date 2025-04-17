Сколько стоит жилье в США — Finance.ua

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Сколько стоит жилье в США

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Сколько стоит жилье в США
Сколько стоит жилье в США
Аренда жилья является самой большой статьей расходов для большинства жителей США. Цены на аренду очень зависят от штата и города и могут колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в месяц.
Об этом и другом говорится в нашей статье:

Стоимость жизни в США: сколько стоит самое необходимое

В среднем по стране арендная плата составляет примерно 1300−1500 долларов в месяц, однако эти цифры отражают только общую картину.
В дорогих штатах, например Калифорнии, средняя арендная плата достигает 2500−3 тыс. долларов в месяц и выше.
В больших городах, таких как Сан-Франциско или Нью-Йорк, цены могут быть еще выше, достигая 4−5 тыс. долларов и больше.
В противоположность этому, в более доступных регионах, например в штатах Среднего Запада, таких как Оклахома или Луизиана, аренда однокомнатной квартиры может обойтись значительно дешевле — в пределах 800−1 200 долларов в месяц.
Пример
По словам украинца Александра, более 10 лет проживающего в США и получившего там гражданство, стоимость аренды жилья также очень тесно связана с рейтингом школ в районе: чем лучше учебные заведения, тем выше цены на аренду, поскольку значительная часть налогов направляется на развитие образования.
Это создает ситуацию, когда районы с качественными школами становятся более привлекательными для семей с детьми, что в свою очередь повышает спрос и цены на жилье.
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Напомним, аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Закарпатская и Львовская области остаются наиболее дорогими регионами для аренды. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7413 гривен. С начала года цены выросли на 2,7%.
По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 769 гривен.
Львовская область на втором месте. Здесь стоимость выросла на 2,9% до 10749 гривен.
На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8%, до 10 263 гривен.

Справка Finance.ua:

  • На вторичном рынке недвижимости Киева существенно выросли цены. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 8,69%, или почти на 5 000 грн — со средних 57 242 до 62 214 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
  • В Киеве, по данным ЛУН, аренда однокомнатной квартиры составляет 68% средней зарплаты в городе,
  • для Ужгорода — это 87%,
  • для Львова  — 80%.
  • Самый низкий показатель в Харькове — аренда составляет 21% зарплаты.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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