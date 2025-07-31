Турция будет экспортировать азербайджанский газ в Сирию — Finance.ua

Турция будет экспортировать азербайджанский газ в Сирию Сегодня 20:20 — Энергетика

Турция продолжает реализацию проектов по энергетической поддержке Сирии — обеспечивает страну электроэнергией, которая подается по 3−4 часа в день, и с начала августа начнет экспортировать азербайджанский газ в Алеппо.

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает Укринформ.

«Пока речь идет о 3−4 часах электроэнергии в Сирии. Наши усилия сейчас направлены на то, чтобы обеспечивать людей электроэнергией в течение более длительного периода времени. У нас постоянный экспорт электроэнергии в Сирию. Стараемся сначала увеличить его примерно до 280 мегаватт, используя существующие линии», — сказал Алпара Байрактар.

По словам министра, Турция начнет экспорт природного газа в Сирию 2 августа.

Економічна Правда По материалам:

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