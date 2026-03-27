Сколько стоит жилье на западе Украины
В западных регионах Украины продолжает дорожать жилье на вторичном рынке. Это наиболее ощутимо в сегменте однокомнатных квартир — именно они остаются популярными среди покупателей благодаря относительной доступности и высокому спросу.
За последний год цены в таких городах существенно выросли, причем в редких случаях рост оказался достаточно ощутимым.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков OLX, сравнивших показатели с февраля 2025 года.
По информации аналитиков, медианная стоимость однокомнатных квартир в городах запада Украины выросла на 10−27%.
Как изменились цены за год
Наибольший прирост зафиксировали в Тернополе — цены там подскочили на 27%. По состоянию на февраль 2026 года средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 51,3 тысяч долларов.
В других городах ситуация выглядит так:
- Тернополь — 51,3 тыс. долл. (+27%);
- Ровно — 58,6 тыс. долл. (+20%);
- Ивано-Франковск — 47,4 тыс. долл. (+18%);
- Черновцы — 58,1 тыс. долл. (+17%);
- Львов — 72,4 тыс. долл. (+13%);
- Луцк — 51,8 тыс. долл. (+13%);
- Хмельницкий — 39,1 тыс. долл. (+13%).
Львов остается самым дорогим городом в регионе по стоимости однокомнатного жилья.
Почему дорожают квартиры
Эксперты объясняют такую динамику стабильным спросом на компактное жилье. Однокомнатные квартиры остаются одним из самых востребованных вариантов как для собственного проживания, так и для инвестиций.
Именно сочетание относительной доступности и высокого спроса продолжает подталкивать цены вверх.
Finance.ua узнал цены в регионах на первичное и вторичное жилье. Этот материал будет полезен тем, кто планирует приобретение однокомнатной квартиры и начинает сравнивать предложения.
