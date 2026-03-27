Сколько стоит жилье на западе Украины

Недвижимость во Львове

В западных регионах Украины продолжает дорожать жилье на вторичном рынке. Это наиболее ощутимо в сегменте однокомнатных квартир — именно они остаются популярными среди покупателей благодаря относительной доступности и высокому спросу.

За последний год цены в таких городах существенно выросли, причем в редких случаях рост оказался достаточно ощутимым.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков OLX, сравнивших показатели с февраля 2025 года.

По информации аналитиков, медианная стоимость однокомнатных квартир в городах запада Украины выросла на 10−27%.

Как изменились цены за год

Наибольший прирост зафиксировали в Тернополе — цены там подскочили на 27%. По состоянию на февраль 2026 года средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 51,3 тысяч долларов.

В других городах ситуация выглядит так:

Тернополь — 51,3 тыс. долл. (+27%);

Ровно — 58,6 тыс. долл. (+20%);

Ивано-Франковск — 47,4 тыс. долл. (+18%);

Черновцы — 58,1 тыс. долл. (+17%);

Львов — 72,4 тыс. долл. (+13%);

Луцк — 51,8 тыс. долл. (+13%);

Хмельницкий — 39,1 тыс. долл. (+13%).

Львов остается самым дорогим городом в регионе по стоимости однокомнатного жилья.

Почему дорожают квартиры

Эксперты объясняют такую ​​динамику стабильным спросом на компактное жилье. Однокомнатные квартиры остаются одним из самых востребованных вариантов как для собственного проживания, так и для инвестиций.

Именно сочетание относительной доступности и высокого спроса продолжает подталкивать цены вверх.

Finance.ua узнал цены в регионах на первичное и вторичное жилье. Этот материал будет полезен тем, кто планирует приобретение однокомнатной квартиры и начинает сравнивать предложения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.