Сколько стоит зарядить электромобиль в июне — Finance.ua

Сколько стоит зарядить электромобиль в июне Сегодня 20:03 — Личные финансы

Сколько стоит зарядить электромобиль в июне

Современные электромобили все реже нуждаются в ежедневной зарядке: большие аккумуляторы обеспечивают более дальний пробег, а зарядные станции на трассах постепенно устраняют зависимость от розетки дома или в гараже.

По данным Института исследований авторынка, среди более 150 тысяч электрокаров в Украине около 40% имеют батареи с емкостью более 50 кВтч.

Сколько стоит зарядка

При среднем потреблении 20 кВтч на 100 км такая поездка стоит около 360 грн — это на 10 грн меньше, чем в прошлом месяце, если заряжать электроавто исключительно на ЭСС.

Для сравнения:

Автомобиль с газобаллонным оборудованием потратит на ту же дистанцию ​​около 410 грн (при условии потребления 12 л/100 км).

Бензиновое авто при расходе 10 л/100 км — 540 грн.

Зарядка дома гораздо выгоднее. По бытовому тарифу (4,32 грн/кВтч) — 100 км обойдется в 90 грн. Если же установлен ночной тариф (2,16 грн), сумма снижается до 45 грн.

Сколько стоит киловатт на публичных ЕСС

Специалисты ИГА проанализировали цены ведущих операторов электрозарядных станций, сосредоточившись на тех, которые работают возле междугородных трасс. Стоимость зависит от типа станции:

Средняя цена с AC-порта — 14,82 грн/кВтч (минус 33 копейки за месяц).

Через DC-порт (быстрая зарядка) — 17,65 грн/кВт·ч (минус 17 копеек).

Эти изменения объясняются удешевлением в тарифах всего двух операторов. У остальных цены не изменились.

Дороже всего заряжаться на скоростных ЭСС вдоль трасс, там установлены высокие тарифы. Более дешевые варианты на зарядках в торговых центрах, ресторанах, отелях, где цена кВт-часа заметно ниже.

Инфографика: eauto.org.ua

Напомним, в Украине увеличивается спрос на электрокары. Так, за первые пять месяцев 2025 года граждане зарегистрировали 37 281 легковое авто, которое приводится в движение электрическим двигателем.

В ТОП-10 новых электромобилей мая попали

Volkswagen ID. Unyx — 254 ед.; BYD Song Plus EV — 210 ед; Honda eNS1 — 188 ед.; BYD Sea Lion 07 — 61 ед; Zeekr 7X — 55 ед.; Zeekr 001 — 52 ед; Audi Q4 e-tron — 52 ед.; Honda M-NV — 44 ед.; Volkswagen iD.4 — 34 ед.; BYD Yuan Plus — 28 ед.

Стоимость эксплуатации электромобиля дешевле, чем машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Дело здесь не только в цене на бензин, дизель или газ, но еще и в том, что электромобили имеют гораздо меньше подвижных частей, чем автомобили с ДВС. Кроме того, современные электромобили могут похвастаться совершенно не худшими показателей сроков службы, чем традиционные машины.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.