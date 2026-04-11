0 800 307 555
Как студенту управлять деньгами: правило 50/30/20

Личные финансы
Как экономить средства студенту
Как экономить средства студенту, Фото: freepik
Бюджет студента часто ограничен, а расходов — много. Именно поэтому стипендию или доход нужно уметь распределить так, чтобы денег хватало на жизнь, развлечения и обязательно на сбережения. В этом поможет правило 50/30/20.
Об этом пишут специалисты «Финкульта».

Как работает правило 50/30/20

50% - потребности

Составьте список обязательных расходов и отложите на них 50% дохода.
Сюда входят расходы на жилье, продовольствие, транспорт, связь — все, что необходимо для базового комфорта.

30% - досуг

30% дохода можно направить на желания и развлечения — посещение кафе, кино, хобби или покупки для себя.
Однако, как отмечают эксперты, важно научиться балансировать «хочу» и «нужно».

20% - сбережения

Последние 20% идут на сбережения, формируя резервный фонд или накопления на большие цели.
Для большей мотивации следует определить цель, которой вы хотите достичь, например путешествие или новый гаджет.
Также наличие финансовой подушки снижает уровень стресса в непредвиденных ситуациях, таких как поломка телефона или потеря работы.
Специалисты отмечают, студенческий бюджет — это не об ограничениях, а о контроле и ответственности. Когда вы умеете управлять деньгами — они работают на вас.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине меняется порядок выплаты академических стипендий для студентов. Теперь их будут получать студенты вузов независимо от формы собственности.
По материалам:
Finance.ua
