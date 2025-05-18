Сколько стоит зарядить электрокар в мае — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит зарядить электрокар в мае

Технологии&Авто
31
Сколько стоит зарядить электрокар в мае
Сколько стоит зарядить электрокар в мае
Если заряжать электроавтомобиль исключительно на электрозарядных станциях, при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется в среднем в 370 грн (+10 грн по сравнению с предыдущим месяцем).
Об этом сообщили в Институте исследования авторынка (ИИА).
Читайте также
Специалисты собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЭЗС в Украине и выбрали те значения цен, которые чаще всего повторялись, ориентируясь прежде всего на станции, расположенные у дорог.
В зависимости от локации могут попадаться меньшие или большие тарифы — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС.
Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» — когда автомобиль подключен, но зарядка не происходит, однако этот момент не приняли во внимание.

Где придется заплатить больше

По наблюдениям специалистов ИИА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные (80…100 кВт и больше).
Читайте также
Меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, размещенных на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т. д.
По сравнению с предыдущим месяцем цена за киловатт-час у большинства операторов выросла — от 50 копеек до 1 грн.
Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет (округлено) 15,15 грн (+0,26 грн), через DC порт — 17,82 грн (+0,42 грн).
Сколько стоит зарядить электрокар в мае
Напомним, в апреле украинский автопарк пополнили около 5,8 тыс. авто на электротяге (BEV). Львовщина и Киев стали лидерами по регистрациям электромобилей.
Среди новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках Львовщины, Киева и Киевской области стал BYD Song Plus EV.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems