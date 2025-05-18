Сколько стоит зарядить электрокар в мае — Finance.ua

Сколько стоит зарядить электрокар в мае Сегодня 08:15 — Технологии&Авто

Сколько стоит зарядить электрокар в мае

Если заряжать электроавтомобиль исключительно на электрозарядных станциях, при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется в среднем в 370 грн (+10 грн по сравнению с предыдущим месяцем).

Об этом сообщили в Институте исследования авторынка (ИИА).

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Специалисты собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЭЗС в Украине и выбрали те значения цен, которые чаще всего повторялись, ориентируясь прежде всего на станции, расположенные у дорог.

В зависимости от локации могут попадаться меньшие или большие тарифы — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС.

Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» — когда автомобиль подключен, но зарядка не происходит, однако этот момент не приняли во внимание.

Где придется заплатить больше

По наблюдениям специалистов ИИА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные (80…100 кВт и больше).

Меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, размещенных на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т. д.

По сравнению с предыдущим месяцем цена за киловатт-час у большинства операторов выросла — от 50 копеек до 1 грн.

Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет (округлено) 15,15 грн (+0,26 грн), через DC порт — 17,82 грн (+0,42 грн).

Напомним, в апреле украинский автопарк пополнили около 5,8 тыс. авто на электротяге (BEV). Львовщина и Киев стали лидерами по регистрациям электромобилей.

Среди новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках Львовщины, Киева и Киевской области стал BYD Song Plus EV.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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