Сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Киеве: цены по районам — Finance.ua

Сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Киеве: цены по районам

Сегодня 14:02 — Личные финансы

Сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Киеве: цены по районам

Эксперты портала dom.ria.com посчитали, сколько квартир предлагают риелторы и собственники в той или иной ценовой категории, а также выяснили, какие цены за съем жилья популярны в разных районах столицы.

Чаще всего сдается вторичное жилье площадью от 35 до 50 квадратных метров с минимальным набором мебели и техники в кирпичных домах. Чем выше цена, тем больше встречается вариантов в современных жилых комплексах.

Голосеевский район

Наибольший выбор квартир в диапазоне от 10 до 11 тысяч грн (163 квартиры).

Немного меньше вариантов за 12 000-12 900 грн (116 квартир) и за 9 000 — 9 900 грн (111 квартир). Как правило, это жилье в современных ЖК, с дизайнерским ремонтом и мебелью.

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При этом от цены зависит набор мебели: за 9 тысяч грн больше минимальной и устаревшей. В диапазоне от 8 до 9 тысяч грн можно найти 95 вариантов квартир.

Дарницкий район

Этот район считается самым дешевым в плане проживания. И действительно — здесь можно найти 5 довольно приличных вариантов жилья до 5 тысяч грн в старых домах.

Настоящий «бум» квартир — в ценовой категории 10 000-10 900 грн, есть 210 вариантов. Также много вариантов в пределах 8-9 тысяч грн (191 квартира).

Здесь не так много жилых комплексов, как в Голосеевском районе. Но ремонты в квартирах современные, соответствует и бытовая техника.

Деснянский район

По всей видимости, самый невостребованный район с точки зрения риелторов. Наибольший выбор квартир — в пределах 6 и 7 тысяч грн (19 вариантов). Немного меньше — 15 вариантов — нашли за 5 000 — 5 900 грн. В основном это вторичное жилье с централизованным отоплением недалеко от метро. Есть 8 квартир до 5 тысяч грн.

Днепровский район

За 9 000 — 9 900 тысяч грн вам предоставляется выбор из 49 квартир, и это максимальная выборка в ценовой категории. В основном, это квартиры из ЖК «Комфорт Таун» и «Парковые озера».

Немного меньше — 40 квартир — в диапазоне от 8 до 9 тысяч грн. Еще меньше (39 квартир) — за 10 000 — 10 900 грн. Также журналисты нашли 5 квартир, аренда которых обойдется до 5 тысяч грн в месяц.

Оболонский район

Как и в большинстве других столичных районов, здесь самый широкий ассортимент жилья — в категории 8 000 — 8 900 грн. За такие деньги можно выбирать среди 94 квартир.

Есть и 59 вариантов более дешевого жилья — за 7 000-7 900 грн. Квартиры с ремонтом и не самой дорогой мебелью. До 5 тысяч грн есть два варианта жилья.

Печерский район

Несмотря на то, что в ценовой категории от 8 до 9 тысяч грн можно найти 20 вариантов жилья, за 16-17 тысяч грн этот выбор вдвое больше — 41 квартира. Отметим, что среди сравнительно дорогого жилья встречаются довольно просторные квартиры площадью от 45 до 100 квадратных метров. И не так много вариантов в жилых комплексах, как в других районах.

За 15-16 тысяч грн есть 29 предложений. В эконом-сегменте (до 5 тысяч грн) обнаружили три квартиры.

Подольский район

Ценовые предложения этого района совпадают с прогнозами экспертов — больше всего квартир (26 вариантов) здесь можно найти за 8 000-8 990 грн. Это жилье со скромным ремонтом для сдачи. Вдвое меньше (13 квартир) — в категории от 12 до 13 тысяч грн. До 5 тысяч грн удастся снять 4 квартиры.

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Отметим, что до порога в 8 тысяч грн предложений весьма меньше, чем от 8 до 13 тысяч грн.

Святошинский район

Наибольшее количество квартир — в ценовых сегментах от 6 до 7 тысяч грн и от 10 до 11 тысяч грн (по 37 вариантов). В первой категории квартиры в старых домах без дорогих ремонтов, но со всем необходимым для жизни. И что немаловажно — в кирпичных домах. Жилье подороже — более просторно и с большим количеством мебели и техники.

На одно больше — 38 предложений — можно найти за 8 000 — 8 900 грн.

Для тех, кто хочет найти менее дорогие варианты, есть 9 квартир до 5 тысяч грн.

Соломенский район

Ассортимент квартир в пределах 15-16 тысяч грн включает в себя 34 варианта, и это самый большой среди остальных ценовых категорий.

Судя по объявлениям, качество жилья соответствует цене. Впрочем, 33 квартиры за 9-10 тысяч грн ничем не хуже. Также на сайте есть 6 квартир стоимостью до 5 тысяч грн в месяц.

Шевченковский район

Больше всего квартир — в диапазоне от 12 до 13 тысяч грн (69 предложений). Немного меньше можно найти на 10 000 — 11 000 грн, здесь видим 53 варианта.

Начиная с 10 тысяч грн количество сдаваемого в аренду жилья растет. До 5 тысяч грн предлагают 6 квартир.

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