Застройщики открыли продажи квартир: как изменились цены — Finance.ua
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Застройщики открыли продажи квартир: как изменились цены

Сегодня 15:00Личные финансы
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В Украине постепенно восстанавливается рынок новостроек: около 40% всех жилых комплексов открыли продажи.
Об этом говорится в исследовании ЛУН.
Отдельные регионы возобновили продажи квартир более чем в 90% новых жилых комплексов.
Наибольший процент открытых продаж в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской областях, там возобновили более 92% ЖК. Во Львовской области — 90%.
Средняя цена в этих регионах выросла на 7-10%. В исследовании цену квадратного метра в долларах по состоянию на конец апреля сравнивали с данными за 23 февраля.
Застройщики открыли продажи квартир: как изменились цены
В Черновцах возобновили продажи 76% жилых комплексов. Это немного меньше, чем в других западных областях, но все еще большая часть возобновления. Цена при этом выросла на 7%.
В Киеве и области продажи обновили 14% ЖК, в Одессе — 56% ЖК. Средняя цена квадратного метра в обоих городах почти не изменилась.
В Запорожье строительство и продажи возобновили 2 жилых комплекса, это 8% от всех новостроек на рынке города. При этом аналитики отмечают, что цены на жилье в городе снизились в среднем на 2%.
В каких областях больше всего выросли цены:
  • Хмельницкая — здесь квартиры подорожали в среднем на 12%;
  • Львовская: +10%;
  • Житомирская, Закарпатская: +9%;
  • Волынская, Ивано-Франковская-Винницкая — 8%.
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По материалам: Економічна Правда
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